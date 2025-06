Transmetuesi shtetëror i Türkiyes, Korporata Turke e Radios dhe e Televizionit (TRT), do të jetë nikoqir i Samitit të parë të Transmetimit në Vende Spanjishtfolëse, ashtu si edhe i nisjes së transmetimit nga TRT Español (Spanjisht) në Istanbul më 25-26 Prill, për të promovuar zërin e vendit globalisht.

Samiti do të paraqesë nisjen e platformës spanjolle të lajmeve digjitale TRT, duke shënuar hyrjen e saj zyrtare në transmetim.

Pjesëmarrësit do të përfshijnë 17 menaxherë të përgjithshëm, 21 gazetarë dhe 16 drejtues nga 18 vende spanjishtfolëse, si Spanja, Meksika, Kolumbia, Argjentina, Peruja, Venezuela, Guatemala, Ekuadori dhe Bolivia.

Gjithashtu, në samit do të marrin pjesë edhe 40 studentë të Amerikës Latine dhe Spanjolle që studiojnë në Türkiye.

Samiti do të fillojë me një seminar për gazetarët nga vendet spanjolle më 25 prill. Punëtoria e titulluar “Gazetaria Ndërkombëtare” do të fokusohet në tema të tilla si gazetaria e paanshme, pritshmëritë e publikut, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ndikimi politik i medias, diskutime inkurajuese dhe shkëmbime idesh.

Temat e panelit në samit

Më 26 prill do të nisë transmetimin platforma e re e lajmeve digjitale, TRT Spanjisht.

Veprimtaria do të fillojë me fjalën hapëse të Drejtorit të Komunikimit të Presidencës Fahrettin Altun dhe Drejtorit të Përgjithshëm të TRT-së Mehmet Zahid Sobaci.

Pas lansimit të TRT Spanjisht, do të mbahen panele të ndryshme pasditen e 26 prillit me folës me përvojë.

Panelet do të organizohen me titujt vijues: “Forcimi i mirëkuptimit të ndërsjellë përmes serialeve televizive: Türkiye dhe vendet spanjishtfolëse”, “Marrëdhëniet e vendeve turke-spanjolle nga perspektiva e transmetimit të shërbimit publik: Një vizion i përbashkët dhe sfida të mundshme në të ardhmen”, dhe “Fytyra në ndryshim e rrjedhës globale të lajmeve: Përforcimi i zërit të vendeve spanjishtfolëse për mirëkuptim dhe barazi globale.”

Lidhja e sferave kulturore

Nën sloganin “Vendi ku njerëzve u njihet rëndësia”, TRT Spanjisht synon të bashkojë dy sfera kulturore me një vizion të pavarur lajmesh, duke paraqitur ngjarjet globale me një perspektivë unike.

Ajo do të ofrojë lajme dhe përmbajtje ekskluzive për audiencën spanjishtfolëse, gjuha kryesore e folur në më shumë se 20 vende të botës.

Për më tepër, platforma do të bashkojë mbi gjysmë miliardë njerëz, duke theksuar dallimet, kulturat, risitë dhe pasurinë përmes tregimeve unike. Ky zë i fortë do të jehojë nga Türkiye për Amerikën Latine, Spanjën dhe botën.