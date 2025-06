Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan i kërkoi të enjten botës myslimane të veprojë në unitet për të siguruar ndërprerjen e sulmeve të Izraelit në Gaza.

Në një bisedë telefonike me Presidentin e Gambisë, Adama Barrow, Erdoğan diskutoi sulmet e vazhdueshme izraelite ndaj Palestinës dhe agjendën e Samitit të 15-të Islamik që do të mbahet në Gambia, tha Drejtoria e Komunikimeve e Türkiyes në X.

Gambia do të presë edicionin e 15-të të Samitit Islamik të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OBI) më 4-5 maj në kryeqytetin Banjul.

Presidenti turk shpreson se vendimet që do të merren në samit do të jenë të favorshme, duke shtuar se vendi i tij do të përfaqësohet nga ministri i Jashtëm Hakan Fidan.

Ai tha se "hapat e përbashkët mund të ndërmerren në periudhën e ardhshme për të përmirësuar marrëdhëniet midis Türkiyes dhe Gambisë," tha drejtoria.