Bayraktar TB3, mjeti ajror i armatosur pa pilot (UAV) i kompanisë turke të mbrojtjes Bayrak, theu të enjten një rekord lartësie me motorë të prodhimit vendas, duke arritur në mbi 10.000 m në një test performance.

Procesi i testimit për Bayraktar TB3 ka rezultuar me sukses, sipas një deklarate nga Baykar.

Pasi fluturimi i parë u krye gjatë 100-vjetorit të Republikës së Türkiyes më 27 tetor 2023, droni Bayraktar TB3 përfundoi Testin e Performancës së Sistemit të Lartësisë së Madhe të enjten, me një lartësi rekord.

Droni pati sukses testin e realizuar në Qendrën e Trajnimit dhe Testimit të Fluturimeve AKINCI në rrethin Çorlu të provincës Tekirdağ me motorin PD-170 të zhvilluar nga TUSAS Engine Industries Inc., ose TEI.

Rekordi i lartësisë i përket mjetit ajror luftarak pa pilot Bayraktar AKINCI TIHA i zhvilluar nga Baykar, në 45.118 këmbë.

Droni Bayraktar TB3 regjistroi gjithsej 327 orë e 35 minuta në fluturime testuese, përfshirë një fluturim të jashtëzakonshëm 32-orësh të vazhdueshëm që mbuloi 5.700 kilometra më 20 dhjetor 2023.

Një tjetër moment historik ishte fluturimi me sukses me sistemin ASELFLIR-500 të zhvilluar në vend, i njohur për performancën e tij superiore globalisht.

I pajisur me krahë të palosshëm, Bayraktar TB3 do të bëhet UAV-ja e parë e armatosur e aftë për të operuar nga anije me pistë të shkurtër si TCG Anadolu. Ky përparim, i shoqëruar me aftësinë e tij të komunikimit përtej vijës së shikimit, e pozicionon atë si një ndërrues të lojës në misionet e zbulimit, inteligjencës dhe të sulmeve, duke rritur ndjeshëm aftësitë parandaluese të Türkiyes.

Baykar, kryesisht i vetëfinancuar, është mbështetur në eksportet për 83 për qind të të ardhurave të tij që nga viti 2003, duke u bërë udhëheqësi i eksporteve në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit, sipas Asamblesë së Eksportuesve Turq.

E njohur nga Presidenca e Industrive të Mbrojtjes në 2023, eksportet e Baykarit arritën në 1,8 miliardë dollarë vitin e kaluar, duke përbërë mbi 90 për qind të të ardhurave të saj dhe një të tretën e eksporteve totale të sektorit në vitin 2023.

Si eksportuesi më i madh në botë i mjeteve ajrore pa pilot, Baykar ka përmbushur 97,5 për qind të kontratave të tij nëpërmjet eksporteve, me marrëveshje të nënshkruara me gjithsej 34 vende, përfshirë 33 vende për UAV-në Bayraktar TB2 dhe nëntë vende deri më tani për dronin luftarak Bayraktar AKINCI TIHA.