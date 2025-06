Edicioni i katërt i Festivalit të Artit Digjital të Istanbulit (IDAF) filloi sot në Qendrën Kulturore Ataturk (AKM), duke mbledhur së bashku entuziastë të artit.

I sponsorizuar nga Ministria Turke e Kulturës dhe Turizmit, IDAF-i mbledh figura të shquara nga skenat e artit digjital vendas dhe ndërkombëtar. Anadolu është partneri global i komunikimit i festivalit.

Drejtoresha e Festivalit Nabat Garakhanova shprehu mirënjohje për sponsorët, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit dhe ekipin e AKM-së, duke theksuar mbështetjen e tyre që nga viti 2018.

Inteligjenca artificiale për të ekspozuar veprat e Susas

Garakhanova tërhoqi vëmendjen për traditën e mbjelljes së pemëve gjatë festivalit, në emër të artistëve dhe sponsorëve, duke theksuar përpjekjet e tyre për uljen e konsumit të energjisë.

Ajo gjithashtu i dhuroi një pllakë që simbolizon këtë aktivitet të mbjelljes së pemëve zëvendësministrit të Kulturës dhe të Turizmit, Batuhan Mumcu.

Mumcu shprehu mirënjohjen e tij për pritjen e artistëve me famë në Festivalin e Artit Digjital të Istanbulit, gjithnjë në rritje dhe fuqizim. Ai gjithashtu tha se mbështetja e tyre do të vazhdojë.

Kuratori kinematografik i festivalit Samed Karagöz tha se kanë përgatitur një ekspozitë për festivalin me temën “100 vjet, 100 vepra kinematografike”, botuar nga Botimet Anadolu.

“Ne e vumë në jetë veprën duke përdorur inteligjencën artificiale (AI). Do të dëshmojmë se si inteligjenca artificiale i riinterpreton këto vepra përmes përmbledhjeve në një spektakël vizual”, shtoi ai.

Kuratori i modës Niyazi Erdoğan theksoi se këtë vit në festival u organizua për herë të parë një kënd mode.

“Moda është një fushë ku ne jetojmë një jetë dhe shprehim realitetin tonë. Me veprat që shfaqim këtu, ne do të përjetojmë kërkimin e realitetit të modës. Kemi vepra nga Susa, një inteligjencë artificiale, si dhe nga stilistë të modës, krijuar me media të ndryshme”, shtoi ai.

Julie Walsh, kuratorja e muzikës e festivalit të këtij viti, vuri në dukje përfshirjen e veprave të 21 artistëve nga Kolumbia, Tajvani, Franca, ShBA-ja, Gjermania dhe Türkiye, të gjithë duke përdorur realitetin virtual.

Kuratori i lojërave Rahim Ünlü përshkroi në seksionin e tij, të titulluar “Pamundësia e të mundshmes dhe e vërteta modeste e një paradoksi”, se si vizitorët mund të përjetojnë përvoja ndërvepruese që e tejkalojnë përvojën e avatarit në dimensione të ndryshme përmes video-lojërave dhe teknologjive të realitetit virtual.

Në hapjen e festivalit, gjithashtu fjalim mbajti edhe roboti AI Avind.