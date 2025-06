Dështimi për të nxjerrë mësime nga tragjedia e vazhdueshme në Gaza rrezikon të hapë rrugën për më shumë konflikt në enklavën palestineze, ka paralajmëruar ministri i jashtëm i Türkiyes.

“Nëse nuk mësojmë nga kjo tragjedi dhe nuk ndjekim zgjidhjen me dy shtete për krizën, kjo nuk do të jetë lufta e fundit në Gaza. Do të na presin edhe luftëra të tjera dhe lot,” tha Hakan Fidan të dielën në një intervistë për transmetuesin shtetëror saudit të lajmeve Al Arabiya.

“Ne duhet t’i bëjmë thirrje Izraelit t’i pranojë kufijtë e vitit 1967. Të gjithë palestinezët, jo vetëm Hamasi, bien dakord për krijimin e një shteti palestinez bazuar në kufijtë e vitit 1967,” tha Fidan për kanalin me seli në Riad.

Tensionet në rritje midis rivalëve rajonalë

Ai paralajmëroi se tensionet midis rivalëve rajonalë, Iranit dhe Izraelit, mund të shndërrohen në luftë edhe më të madhe.

“Ndërsa situata duket e qetë tani për tani, ky potencial ekziston gjithmonë,” paralajmëroi Fidan.

Izraeli ka zhvilluar një ofensivë brutale ushtarake në Gaza si hakmarrje për një sulm ndërkufitar të udhëhequr nga Hamasi, i cili vrau rreth 1.200 njerëz.

Gati shtatë muaj pas luftës izraelite, sipërfaqe të gjera të Gazës ishin në rrënoja, duke shtyrë 85 për qind të popullsisë së enklavës në zhvendosje të brendshme mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, sipas OKB-së.