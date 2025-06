Policia holandeze e angazhuar për protesta ndërpreu një demonstratë propalestineze në Universitetin e Amsterdamit herët të martën, duke arrestuar rreth 125 persona, thanë autoritetet.

Policia në platformën X tha se duhej të vepronte për të ndaluar ngjarjen dhe për të çmontuar tendat e ngritura nga protestuesit.

Bastisja e policisë ishte e nevojshme për të rivendosur rendin”, tha policia.

Fotot e AA-së tregojnë policinë duke marrë disa nga protestuesit që u larguan me autobus.

Studentët propalestinezë të Universitetit të Amsterdamit ngritën kampin në kampusin Roeterseiland të hënën për të treguar solidaritet me Gazën.

Studentët kërkuan që administrata e shkollës të ndërpresë lidhjet me institucionet e lidhura me Izraelin.

Duke folur në emër të grupit Drejtësia për Palestinën, studenti Raoul tha për Anadolu se ata i bënë thirrje administratës së universitetit të ndërpresë lidhjet me institucionet izraelite.

Raoul nënvizoi nevojën që universiteti të jetë transparent në ndërprerjen e lidhjeve me institucionet izraelite, duke deklaruar se administrata nuk i dëgjoi kërkesat e tyre.

Duke thënë se thirrjet e tyre me shkrim dhe veprimet e tjera për t'i dhënë fund bashkëpunimit me institucionet izraelite janë përballur me presion dhe dhunë policore, Raoul tha se do të vazhdojnë aksionet e tyre në kampus derisa të plotësohen kërkesat e tyre.

Një student tjetër, i cili kërkoi të mbetet anonim, shprehu gjithashtu solidaritet me palestinezët në Gaza, duke thënë se ata iu bashkuan protestës për të kundërshtuar sulmet ndaj palestinezëve dhe i bënë thirrje universitetit të ndërpresë lidhjet e tij me Izraelin.

Protestat studentore në mbështetje të Palestinës filluan në shumë universitete amerikane në prill. Protestat më pas u përhapën në qytete të tjera anembanë botës, përfshirë universitetet në Evropë.