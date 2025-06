BeH-ja cakton zgjedhjet lokale për më 6 tetor

Nga sot e deri më 6 tetor nuk do të ketë më, jo vetëm të paguar, por as asnjë lloj fushate zgjedhore. Çdo gjë e kundërt do të trajtohet si një fushatë e parakohshme dhe do t'u nënshtrohet sanksioneve, tha kryetarja e KQZ-së të BeH, Irena Haxhiabdiq.