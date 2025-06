Zgjedhjet e dyfishta në RMV, vijon numërimi, dalin rezultatate preliminare

Sa u përket zgjedhjeve parlamentare, KShZ-ja njofton se VMRO-DPMNE-ja udhëheq me 40,04 për qind të votave, ndjekur nga koalicioni Fronti Evropian me 16,59 për qind të votave, LSDM-ja me 13,61 për qind dhe koalicioni VLEN me 13,6 për qind.