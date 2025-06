Qeveria e Sllovenisë duhet të nisë sot procedurat për njohjen e Palestinës si shtet, por në vetë vendin ka mosmarrëveshje për mënyrën e njohjes. Qeveria sllovene të enjten duhet të nisë procedurat për njohjen e Palestinës si shtet i pavarur, njoftoi Zyra e Kryeministrit pasi gazeta sllovene “Delo” njoftoi se Sllovenia do ta njohë Palestinën më 21 maj. Sipas informacioneve jozyrtare, ka pasur mosmarrëveshje mes Ministrisë së Jashtme dhe Kryeministrisë për shkak të njoftimit të Qeverisë për fillimin e procedurës për njohjen e Palestinës. Në zyrën e kryeministrit, jozyrtarisht dëshirojnë që procesi i njohjes sllovene të Palestinës të zhvillohet në mënyrë të pavarur nga proceset e njohjes së Palestinës në Spanjë dhe Irlandë, dhe për Slloveninë, është në interes të saj që sa më shumë vende ta njohin Palestinën. Mësohet se ministrja e Jashtme Tanja Fajon kërkon që Sllovenia të njohë Palestinën në të njëjtën kohë me Spanjën dhe Irlandën, të cilat duhet ta njohin Palestinën më 21 maj, por kjo datë nuk është ende e sigurt. Mosmarrëveshjet mes Kryeministrisë dhe Ministrisë së Jashtme për mënyrën e njohjes së Palestinës raportohet se janë arsyeja që materiali për mbledhjen e kabinetit të së enjtes nuk është ende i harmonizuar. Kjo do të diskutohet të enjten në mëngjes në mbledhjen e rregullt javore të koalicionit.

“Pritet që Qeveria e Republikës së Sllovenisë sot të nisë procedurat për njohjen e Palestinës si shtet i pavarur. Publiku slloven ishte në dijeni të këtij synimi kur kryeministri Robert Golob dhe kolegët e tij kryeministrat e Spanjës, Irlandës dhe Maltës - nënshkruan një deklaratë në margjinat e sesionit të Këshillit Evropian në mars në Bruksel, për njohjen e Palestinës”, njoftoi Zyra e Kryeministrit.

Siç shpjeguan më tej, Qeveria është duke “përgatitur një propozim për fillimin e procesit të njohjes së Palestinës në atë mënyrë që njohja të kontribuojë në arritjen e një marrëveshjeje për një armëpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve”.

"Tmerret në Gaza duhet të ndalen. Prandaj, është e nevojshme që urgjentisht të ndalen sulmet izraelite në Gaza dhe të gjenden zgjidhje në tryezën e bisedimeve", theksojnë ata në kabinetin e Golob, duke shtuar se qeveria mbetet "në kontakt me vendet me të njëjtin mendim, por vendimi për metodën dhe momentin e njohjes është vendim sovran i vendeve individuale”.

Vendimi për njohjen e Palestinës merret nga qeveria dhe më pas akti i njohjes duhet të miratohet nga komisioni parlamentar për politikën e jashtme dhe Kuvendi i Shtetit (parlamenti). Për miratimin e aktit për njohjen e Palestinës kërkohet një shumicë e thjeshtë në parlament.

Ndërkohë, një grup prej 350 intelektualësh sllovenë kërkon njohjen e Palestinës me një peticion drejtuar kryeministrit Robert Golob dhe ministres së Jashtme Tanja Fajon, duke cilësuar pritjen e “rrethanave të favorshme” si hipokrizi.

"Ka pasur mjaft mashtrime në pritjen e padurueshme. Sllovenia duhet të njohë menjëherë Palestinën. Ajo duhet të njihet brenda pak javësh, më së voni deri në fund të majit të këtij viti, sado të zgjasin procedurat," theksojnë nënshkruesit e peticionit, me titull "Njih Palestinën ose jep dorëheqjen!"

Ata theksuan se vonesa e qeverisë në njohjen e Palestinës nuk mund të pranohet apo tolerohet më. “Shtyrja për një “moment të favorshëm” dhe “rrethana të favorshme”, siç u shpreh kryeministri Robert Golob, është hipokrizi e papranueshme”, shtuan ata.

Në mars, kryeministrat e Sllovenisë, Spanjës, Irlandës dhe Maltës miratuan një deklaratë të përbashkët duke shprehur gatishmërinë e tyre për të njohur Palestinën kur kjo mund të bëhet në mënyrë efektive dhe kur rrethanat janë të përshtatshme.