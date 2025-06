Qeveria gjermane po diskuton për të ndaluar dërgesat e armëve në Izrael, ka bërë të ditur Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë, Boris Pistorius.

Në një deklaratë për mediat gjermane gjatë vizitës së tij në Uashington, Pistorius raportoi se Gjermania mund të ndjekë administratën amerikane dhe të ndalojë disa dërgesa armësh për shkak të shqetësimeve për një sulm në shkallë të plotë në Rafah.

Ministri gjerman tha se diskutimet janë në zhvillim e sipër dhe se nuk mund të japë një përgjigje të qartë për momentin, pasi përgjegjës kryesor për këtë janë Zyra e Kancelarit dhe Ministria e Punëve të Jashtme, shtoi ai.

“Ne sigurisht kemi diskutuar këtë me dyer të mbyllura, por nuk jam në gjendje të shpall vendimet tani", tha Pistorius për transmetuesin publik ZDF.

Javën e kaluar, presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ndaloi dërgimin e dërgesa të armëve që përfshinte bomba 900-kilogramëshe, të cilat Izraeli i përdori më parë për të rrafshuar një pjesë të gjerë të Gazës. Biden gjithashtu paralajmëroi Izraelin që mos nis një ofensivë tokësore në Rafah dhe tha se ShBA-ja nuk do ta furnizojë me armë që do të përdoreshin në një sulm të tillë.

I pyetur nëse ai e mbështet vendimin e administratës së presidentit amerikan, ministri gjerman u përgjigj, "Po, e kuptoj këtë", por ai nuk dha detaje të mëtejshme në lidhje me diskutimet e kryera me homologët e tij amerikanë në Uashington.

Gjermania ka qenë aleat i vendosur i Izraelit dhe zyrtarët e qeverisë gjermane kanë deklaruar vazhdimisht se vendi mban përgjegjësi të veçantë për sigurinë e Izraelit për shkak të së kaluarës së tij naziste.

Por, qeveria ka qenë nën presion në rritje gjatë javëve të fundit për shkak të përdorimit joproporcional dhe pa dallim të forcës nga ushtria izraelite në Gaza.

Në një sondazh të fundit, 69 për qind e gjermanëve thanë se veprimet ushtarake të Izraelit në Gaza janë të pajustifikuara, pasi ata kanë marrë shumë viktima civile. Vetëm 18 për qind shprehën mbështetje për Izraelin.