Afrika e Jugut po pret Konferencën e parë Globale Anti-Aparteid për nder të Palestinës, e cila synon të tërheqë vëmendjen ndaj luftës së Izraelit në Gaza dhe kolonializmit të kolonëve të paligjshëm izraelitë.

Konferenca treditore filloi të premten në Qendrën e Konventave Sandton në Johanesburg dhe tërhoqi një numër folësish ndërkombëtarë, duke përfshirë Declan Kearney, president i Sinn Fein, partisë politike Republikane dhe Demokratike Socialiste irlandeze, Mustafa Barghouti, një aktivist palestinez për të drejtat e njeriut dhe Ronnie Kasrils, ish-ministri i shërbimit të inteligjencës së Afrikës së Jugut.

“Ne nuk do ta falim atë që po ndodh me palestinezët. Dehumanizimi i palestinezëve. Ata as nuk i lejuan palestinezët të varrosnin të dashurit e tyre”, tha Mustafa Barghouti në konferencë.

Barghouti tha se ajo që po ndodh në Palestinë është një padrejtësi globale ndaj një kombi të tërë.

“Ajo me të cilën po përballemi nuk është vetëm aparteidi, është plani i keq i sistemit të kolonëve izraelitë për të shkatërruar Palestinën. Rreth 70 për qind e popullsisë palestineze është zhvendosur”, shtoi ai.

Barghouti tha se palestinezët kurrë nuk do të largohen nga vendi i tyre, nuk do të dorëzohen, as do të heqin dorë nga lufta.

Kearney vuri në dukje se solidariteti i njerëzve të zakonshëm me Palestinën në mbarë botën është "i paprecedentë", duke vënë në dukje se Izraeli nuk do ta mposhtë kurrë frymën palestineze të rezistencës.

"Ne qëndrojmë me popullin palestinez në rrugëtimin e tij të gjatë drejt lirisë dhe nuk do t'i braktisim kurrë", tha Kearney.