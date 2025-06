Në Shtëpinë e Forcave të Armatosura të Bosnjë e Hercegovinës në Sarajevë, u mbajt një ceremoni solemne e dorëzimit tëMi detyrave komanduese të shtabit të NATO-s në Sarajevë, ndërmjet gjeneral Pamela McGah (CoV USA) dhe gjeneral Matthew A. Valas (CoV USA). Në ceremoni morën pjesë zyrtarë të shumtë ushtarakë dhe politikë vendas dhe të huaj, duke përfshirë Ministrin e Mbrojtjes së Bosnjë e Hercegovinës Zukan Helez dhe Përfaqësuesin e Lartë në Bosnjë e Hercegovinë, Christian Schmidt. Gjeneralja në largim McGah tha se aleanca e NATO-s bazohet në idenë se shumë më tepër mund të arrihet kur vendet janë të bashkuara sesa kur veprojnë të vetme. "Sot është një mundësi për të parë përparimin që kemi arritur së bashku, NATO-ja, Bosnja e Hercegovina dhe komuniteti ndërkombëtar në dy vitet e gjysmë të fundit. Së bashku, ne kemi thelluar lidhjet midis Bosnjë dhe Hercegovinës dhe vendeve të NATO-s me një pako të zgjeruar të mbështetjes për ndërtimin e aftësive dhe elasticitetit të institucioneve kyç të BeH-së. Ne kemi ndërmarrë hapa konkretë për të përshpejtuar shkatërrimin e municioneve dhe eksplozivëve të tepërt", tha McGaha. Ajo shprehu gjithashtu admirimin e saj për pjesëtarët e Forcave të Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës dhe Ministritë e Mbrojtjes dhe Sigurisë. "Ata përfaqësojnë më të mirën e Bosnjë e Hercegovinës. Përkushtimi, profesionalizmi dhe uniteti i tyre janë një shembull i asaj që mund të arrihet kur fokusi është në ndërtimin e një të ardhmeje më pozitive," tha McGaha. Siç tha ajo, NATO-ja dhe aleatët e saj janë këmbëngulës në angazhimin e tyre për paqen e qëndrueshme dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve në Bosnjë e Hercegovinë. "Gjatë dy viteve të fundit, ne kemi dëshmuar se NATO-ja është e gatshme të mbështesë fjalët e saj me veprime: me mbështetje të shtuar dhe një sër vizitash historike, nga Sekretari i Përgjithshëm deri te Kryetari i Komitetit Ushtarak dhe Këshilli i Atlantikut të Veriut." tha McGaha. Gjeneral Valas, i cili mori detyrën e komandantit të ri të shtabit të NATO-s në Sarajevë, tha se është i gatshëm të shërbejë me një ekip ekspertësh me përvojë, në detyrën e tij të re në Bosnjë e Hercegovinë. “Jam mirënjohës për mundësinë që kthehem në Bosnjë dhe Hercegovinë pas më shumë se 23 vitesh, pas përfundimit të misionit të Forcës së Stabilizimit 6. Jam gati të shërbej me këtë ekip ekspertësh të përkushtuar, me përvojë, multinacional, të cilët punojnë pa u lodhur për të rritur kapacitetin institucional të mbrojtjes dhe aftësitë e forcave të armatosura, fuqinë e partnerëve tanë të BeH-së, si dhe për të përmirësuar përfundimisht jetën e çdo qytetari të Bosnjës e Hercegovinës”, tha Valas. Ai theksoi rëndësinë e rritjes së shkëmbimeve profesionale ndërmjet aleancës së NATO-s dhe Bosnjë-Hercegovinës. “Me padurim pres të përdor përvojën time për të ndihmuar Forcat e Armatosura të Bosnjë-Hercegovinës të ruajnë standardet e larta të trajnimit që demonstrojnë herë pas here, dhe për të rritur shkëmbimin profesional midis aleatëve të NATO-s dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ne mbetemi të përkushtuar pasi sfidat e ripërtërira të sigurisë rajonale na kujtojnë nevojën për të forcuar vazhdimisht partneritetet, kapacitetet dhe aftësitë tona”, tha gjeneral Valas. Valas ishte komandant i një njësie speciale ajrore të Ushtrisë Amerikane, një nga dy grupet e Gardës Kombëtare të ShBA-së, ndër tëntjerash është trajnuar për luftë jokonvencionale, veprime të drejtpërdrejta, operacione jashtë vendit, zbulimit special, kundërterrorizmit, operacioneve të informacionit, kundërpërhapjes së armëve të shkatërrimit në masë, si dhe për të ndihmuar forcat e sigurisë. Gjenerali Valas i mori njohuritë e tij ushtarake në Kolegjin e Luftës të Forcave Tokësore të ShBA-së, domethënë në shkencat ushtarake në Universitetin Hofstra në Nju Jork. Ai u diplomua në degën e këmbësorisë dhe artilerisë dhe kreu edukime të shumta specialistike. Për më shumë se dy vjet, ai u vendos si zëvendëskomandant për operacionet speciale në Gadishullin Arabik në Bahrein. Gjithashtu, për 27 muaj ka shërbyer si komandant i Brigadës së Parë në Njësinë e 20-të Ajrore të Ushtrisë Amerikane, në mbështetje të operacionit “Agimi i Ri” në Kirkuk të Irakut dhe si komandant i së njëjtës njësi gjatë operacionit “Liria e qëndrueshme” në Kandahar, Afganistan. Përveç detyrave të tij komanduese, ai mbajti një sërë postesh të tjera në Gardën Kombëtare të ShBA dhe Departamentin e Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Selia e NATO-s në Sarajevë ka mision parësor për të këshilluar dhe ndihmuar të gjitha institucionet dhe autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës në reformën e sektorit të mbrojtjes dhe sigurisë dhe aktivitetet e Partneritetit të NATO-s për Paqe (PfP).

Misioni dytësor është të ofrojë mbështetje logjistike dhe mbështetje tjetër për forcat e Bashkimit Evropian në Bosnjë e Hercegovinë (EUFOR).