Maqedonia e Veriut: Davkova e jep betimin si presidentja e parë femër

“Detyrën e Presidentit të Maqedonisë do ta kryej me ndërgjegje e përgjegjësi, do t’i respektoj ligjet dhe do ta mbroj sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Maqedonisë”, tha ajo, duke mos përdorur emrin kushtetues Maqedonia e Veriut.