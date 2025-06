Në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit Columbia në ShBA, disa të diplomuar mbështetës të Palestinës zhvilluan protestë të heshtur kundër administratës së universitetit. Grupi i studentëve në shenjë proteste për gjendjen në Gaza dolën në skenë me “kefije”dhe shall me ngjyrat e flamurit palestinez.

Disa studentë hapën pankartë me mbishkrimin "Armëpushim tani" gjatë ceremonisë së diplomimit në universitetin i cili është qendra e protestave në mbështetje të Palestinës të cilat u përhapën në shumë universitete amerikane.

Gjithashtu, edhe disa studentë të juridikut reaguan ndaj përfundimit me forcë policore të protestave paqësore në kampusin qendror të universitetit dhe shprehën protestën e tyre në mënyrë të heshtur dhe demokratike duke refuzuar të takohen me profesorët e tyre teksa merrnin certifikatat e diplomimit.

Studentët e juridikut me këtë qëndrim nuk prishën harmoninë e ceremonisë së diplomimit, por edhe nuk u përmbajtën të shprehnin qëndrimin e tyre ndaj administratës së universitetit e cila nuk i ndërpreu marrëdhëniet e saj me kompanitë që mbështesin Izraelin.

Administrata e Universitetit Columbia, për shkak të protestave në fjalë u detyrua të anulonte ceremoninë kryesore të diplomimit e cila pritej të zhvillohej në kampusin kryesor të universitetit.

Ceremonitë e diplomimit të mbajtura në shumë universitete në periudhën e pushimit të verës në institucionet e arsimit të lartë në ShBA janë bërë skenë e protestave të ngjashme në mbështetje të Palestinës.