Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan tha të mërkurën se Türkiye "do të vazhdojë të qëndrojë në krah të Hamasit, i cili po lufton për pavarësinë e tokës së vet dhe po mbron Anadollin".

Duke folur në mbledhjen e grupit parlamentar në Ankara, Erdoğan tha: "Izraeli nuk do të ndalet në Gaza dhe, nëse nuk ndalet, ky shtet mashtrues eventualisht do të synojë Anadollin me iluzionet e tij për tokën e premtuar".

Ai theksoi se “kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ata që janë bashkëpunëtorë në gjenocid do të mbajnë përgjegjësi për çdo pikë gjaku që kanë derdhur", duke shtuar: "Në Nakba, Ditën e Katastrofës, ne deklarojmë edhe një herë me gjithë qenien dhe burimet tona se qëndrojmë pranë Palestinës dhe çështjes palestineze", dhe ne (Türkiye) do të sigurojmë gjithashtu që autorët e gjenocidit të përballen me drejtësinë," shtoi ai.

Palestinezët, si brenda dhe jashtë Palestinës, e shënojnë 15 majin (ditën e Nakbas), me ngjarje të ndryshme që nderojnë rëndësinë e kësaj date tragjike historike.

Të dielën, Byroja Qendrore Palestineze e Statistikave publikoi një raport duke shënuar përvjetorin e 76-të të Nakbas, duke treguar se që nga viti 1948, rreth 134.000 palestinezë dhe arabë janë vrarë brenda dhe jashtë Palestinës.

Përvjetori i Nakbas këtë vit vjen pasi populli palestinez në Rripin e Gazës po përjeton një sulm shkatërrues izraelit që ka ndodhur që nga 7 tetori dhe ka lënë mbi 35.000 palestinezë të vrarë.