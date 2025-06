Filloi sot në Kotor samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian (BE), i cili mblodhi së bashku liderët e vendeve të rajonit, përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Samiti u hap nga kryeministri malazez Millojko Spajiq.

“Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor përfaqëson një sinjal të qartë të përkushtimit të Bashkimit Evropian për transformimin ekonomik dhe demokratik të Ballkanit Perëndimor”, tha kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajiq.

Ai tha se Qeveria e Malit të Zi është e përkushtuar për reformat evropiane dhe zbatimin e masave të nevojshme për realizimin e Planit të Rritjes.

Afrimi i vendeve të rajonit me BE-në

“Në kontekstin e sfidave në frontin ekonomik, Mali i Zi është i përkushtuar për zhvillimin infrastrukturor në përputhje me planin deri në vitin 2030. Ne gjithashtu besojmë se investimi tek të rinjtë është një investim në një të ardhme të sigurt, ndaj besojmë se të rinjtë janë çelësi levë e Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor. Duke hapur horizonte të reja, jam i sigurt se do t'i afrohemi tregut të Bashkimit Evropian”, tha Spajiq.

Investimi në burimet njerëzore dhe ruajtja e tyre, siç pretendon Spajiq, do të ndihmojë në arritjen e qëllimeve objektive të përshkruara në Planin e Rritjes.

“Jam i sigurt se gjatë Samitit do të kemi mundësinë të biem dakord për prioritetet tona. Gjithashtu, besoj se do të pajtohemi që Bashkimi Evropian të jetë më i fortë me më shumë anëtarë dhe që së shpejti të jenë gati për zgjerim në drejtim të vendeve të Ballkanit Perëndimor”, tha Spajiq.

Borjana Krishto, presidente e Këshillit të Ministrave të Bosnjë e Hercegovnës, njoftoi se BeH-ja ka hapur një kapitull të ri që e afron vendin me shoqërinë evropiane dhe se ata do të mbeten të përkushtuar në rrugën e tyre proevropiane.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka konfirmuar përkushtimin e tij ndaj reformave të parapara nga Bashkimi Evropian, duke thënë se është e rëndësishme zbatimi i tyre për të zbatuar Planin e Rritjes.

“Kërkoj nga Serbia që të ndjekë penalisht Milan Radojiçiqin dhe strukturën e tij paraushtarake, në mënyrë që të zbardhet rasti i sulmit terrorist në Banjskë, ku u vranë katër persona”, tha Kurti për zgjidhjen e asaj situate.

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ishte kënaqësi të vija në Gjirin e Kotorrit. Ai shprehu entuziazmin e tij dhe falënderoi Olivert Varhelji dhe Komisionin Evropian për angazhimin e tyre.

“Përparimi që kemi bërë që nga takimi i fundit në Shkup flet vetë. Ne kemi përgatitur plane individuale për reforma dhe shumë më tepër progres. Jemi gati”, tha Rama.

Mesazhi i Vuçiqit për Malin e Zi

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha se nuk ka asnjë mesazh për Malin e Zi kur është fjala për Rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë.

"Cili është kuptimi i rezolutës? Ju thoni se nuk është imponim i fajit kolektiv, por çfarë është," pyeti Vuçiq.

Ai theksoi se “të gjithë duhet të mbajnë” përgjegjësinë e tyre.

Ndihmëssekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike James O'Brien tha se qëllimi i Planit të Rritjes është krijimi i një tregu të vetëm të qarkullimit të parave, që në terma praktikë do të thotë se sa herë që dërgoni para në një bankë do të keni më pak kosto, e cila është me përfitim të madh për qytetarët dhe ekonominë. Si rezultat i Planit të Rritjes, do të ketë më shumë vende pune dhe lëvizje më të lehtë në treg.

Samiti organizohet nën sloganin "Një rajon, vizion i përbashkët".

Përveç liderëve dhe ministrave nga vendet e rajonit, organizata partnere si Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Banka Evropiane e Investimeve, Banka Botërore, Komuniteti i Transportit, Aleanca Atlantike, Komuniteti Energjetik, Fondacioni për shoqëri të hapur, ReSPA, GIZ, përfaqësues të lartë të Komisionit Evropian dhe të tjerë.