Kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana, renditet në top tri destinacionet më të rezervuara për periudhën qershor-gusht të vitit 2024, thotë raporti i Mastercard Economics Institut.

Dy vendet e para sipas këtij raporti janë të rezervuara për Mynihun, qytet në Gjermani, dhe Tokion, kryeqendrën e Japonisë.

Sipas analizës së Mastercard Economics Institut, Mynihu renditet si destinacioni turistik më në trend global nga qershori 2024 deri në gusht 2024, me rritjen më të madhe të kërkesës për turizëm që shkon gjatë verës, në krahasim me nivelet normale. Mynihu do të jetë nikoqir i ndeshjes hapëse të Kampionatit Evropian në futboll (futboll) në qershor.

“Tokio renditet në vendin e dytë në listë, ku jeni (valuta vendore) historikisht i dobët dhe një vit i plotë pa kufizime i ka kthyer turistët në valë, më të larta se nivelet historikisht normale. Ndërsa Japonia ka parë tashmë një fluks të jashtëzakonshëm pasagjerësh që fluturojnë në vend, këto të dhëna sugjerojnë se vrulli vazhdon të rritet. Numri tre në listë mund të pritet më pak. Tirana, Shqipëri është shumë afër nga shumë hotele bregdetare dhe është veçanërisht shumë më miqësore me kuletën në krahasim me qendrat kryesore të turizmit në vendet e tjera bregdetare të Evropës”, thuhet në raport.

Së fundi, çfarë bëjnë Nice, Francë; Kankun, Meksikë; Bali, Indonezi; Bangkok; Kerkyra, Ishulli i Korfuzit, Greqi; dhe Aruba kanë të përbashkëta? Plazhi. Këto zona renditen secila në 10 destinacionet më të njohura në mbarë botën.

Pas Tiranës ndodhet Nica, qytet në Francë, dhe Cancun i Meksikës.