OKB-ja lëshoi ​​paralajmërime të rrepta të hënën rreth përkeqësimit të situatës së sigurisë në Gaza në mes të ofensivës ushtarake të Izraelit, veçanërisht në qytetin jugor Rafah.

Duke theksuar urgjencën e rifillimit të bisedimeve të paqes, Koordinatori Special i OKB-së për Procesin e Paqes në Lindjen e Mesme, Tor Wennesland, nënvizoi situatën e dëshpëruar në Rafah në një seancë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Duke thënë se situata në qytet "po bëhet gjithnjë e më e dëshpëruar dhe e rrezikshme për popullsinë tashmë të rrethuar", ai u kërkoi të gjitha palëve "të dyfishojnë të gjitha përpjekjet dhe të kthehen në tryezën e bisedimeve menjëherë dhe me mirëbesim".

Wennesland shprehu shqetësim të thellë për civilët dhe pengjet në Rafah, duke vënë në dukje se "nëse bisedimet (armëpushimi) nuk rifillojnë, kam frikë për më të keqen për civilët e rrethuar dhe të tmerruar në Rafah, për pengjet e mbajtura në kushte të paimagjinueshme për më shumë se 225 ditë, si dhe për një operacion të tepruar humanitar që mbetet në prag në Rripin e Gazës”.

Duke vënë në dukje "përkeqësimin e shpejtë" të situatës së sigurisë në Rafah që nga fillimi i operacionit ushtarak të Izraelit, ai tha se këto ngjarje kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në operacionet dhe aksesin humanitar.

"E ashtuquajtura zonë e zgjeruar humanitare në al-Mawasi i mungon strehimi, ushqimi, uji dhe infrastruktura e ujërave të zeza," shtoi Wennesland.

Ai paralajmëroi gjithashtu se një operacion në shkallë më të gjerë do të minojë më tej përpjekjet për të rritur hyrjen e mallrave humanitare dhe shpërndarjen e tyre të sigurt te civilët e dëshpëruar.

Ndërkohë, në mbështetje të fjalëve të Wennesland, Edem Wosornu, drejtoreshë e Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Operacioneve të Çështjeve Humanitare dhe Divizionit të Avokimit, u shpreh "të jem i sinqertë, po na mbarojnë fjalët për të përshkruar atë që po ndodh në Gaza. Ne e kemi përshkruar atë si një katastrofë, një makth, si ferr në tokë, janë të gjitha këto, si dhe më keq."

Wosornu tërhoqi vëmendjen edhe për krizën masive të zhvendosjes, duke shtuar se: "Që nga tetori 2023, 75 për qind e popullsisë në Gaza, ose 1,7 milion njerëz janë zhvendosur me forcë brenda Gazës, shumë prej tyre deri në katër ose pesë herë."

Duke bërë thirrje për nevojën për të garantuar të drejtën e banorëve të Gazës të zhvendosur me forcë për t'u kthyer vullnetarisht, ajo theksoi se "inkursioni tokësor i Rafahut po zmadhon pengesat për një operacion ndihme tashmë të brishtë dhe të rrethuar".

Më tej, ajo përfundoi me një thirrje për një armëpushim dhe ndalimin e inkursionit tokësor në Rafah që do të mbrojë plotësisht dhe do të sigurojë kushtet të plota për civilët.