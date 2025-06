Ministri i Jashtëm i Spanjës Jose Manuel Albares tha se ata kanë ndërprerë marrëdhëniet e drejtpërdrejta diplomatike me Argjentinën dhe kanë vendosur të tërheqin ambasadorin nga Buenos Aires për shkak të krizës që filloi pas deklaratave të presidentit argjentinas Jaiver Miley drejtuar kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez.

Në një deklaratë për gazetarët pas mbledhjes së qeverisë spanjolle, Albares njoftoi se do të ketë staf në Buenos Aires vetëm për çështje tregtare dhe se kanë tërhequr ambasadoren në Argjentinë, María Jesus Alonso.

Duke përsëritur se ata prisnin një falje nga presidenti argjentinas Miley, Albares tha: "Megjithatë, situata nuk ka ndryshuar. Ambasadori i ftuar për konsultime do të qëndrojë në Madrid."

Ministri i Jashtëm spanjoll deklaroi se “institucionet spanjolle nuk krijojnë politikë të jashtme me cicërima dhe nuk marrin pjesë në asnjë transmetim” dhe theksoi se “bashkëpunimi është gjithmonë më i rëndësishëm”.

"Kjo ngjarje është unike. Nuk ka asnjë shembull tjetër në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ju do të vizitoni kryeqytetin e një vendi dhe do të ofendoni institucionet e tij dhe do të ndërhyni në punët e tij të brendshme", tha Albares.

Kriza diplomatike mes Spanjës dhe Argjentinës, e cila ka vazhduar që nga fillimi i majit, u thellua të hënën, me presidentin e Argjentinës që refuzoi të kërkojë falje për komentet në lidhje me gruan e kryeministrit spanjoll.

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez i bëri thirrje sërish presidentit argjentinas Javier Miley të hënën që të kërkonte falje që e quajti gruan e tij "të korruptuar" dhe ofendoi qeverinë spanjolle ndërsa ishte në Madrid të dielën, por kjo nuk ndodhi.