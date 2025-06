Pas vendimit të marrë nga Norvegjia, Irlanda dhe Spanja për të njohur Palestinën si shtet, parlamenti danez pritet të votojë të martën mbi një propozim që bën thirrje për njohjen e shtetit palestinez, raportojnë mediat shtetërore daneze.

Sipas Korporatës Daneze të Transmetimeve, Trine Pertou Mach, zëdhënësi i punëve të jashtme për Aleancën Kuq-Jeshile të opozitës, tha: "Partitë qeveritare gjithashtu do të kenë një shans për të votuar për këtë kur të votojmë javën e ardhshme. Dhe unë do të doja t'i bëja thirrje qartë qeverisë që të ndryshojë qëndrimin e saj dhe të ndjekë Norvegjinë dhe vendet e tjera evropiane.

Propozimi për njohjen e shtetit palestinez është bërë nga Aleanca Kuq-Jeshile, Social Liberalët, Alternativa dhe Partia Popullore Socialiste.

Ndërkohë, qeveria daneze njoftoi qëndrimin e saj se nuk do ta mbështesë rezolutën, me arsyetimin se “Për të qenë shtet, duhet të kesh një territor mbi të cilin ke kontroll dhe disa autoritete që mund ta kontrollojnë atë. Dhe kjo nuk është saktësisht situata tani.”

"Tani për tani, ne kemi një Hamas në Gaza që nuk dëshiron një zgjidhje me dy shtete. Ne kemi një qeveri në Izrael që nuk duket se ka shumë oreks as për një zgjidhje me dy shtete," tha ministri i Jashtëm.

Duke reaguar ndaj zhvillimeve, zëdhënësja e Aleancës Kuq-Jeshile tha se e vetmja rrugë drejt paqes së qëndrueshme është rruga politike.

“Fillon me njohjen e Palestinës si shtet i pavarur, në mënyrë që të dyja palët të jenë më të barabarta në negociatat që do të vijnë”, tha Mach.

Norvegjia, Irlanda dhe Spanja njoftuan të mërkurën herët se do të njihnin Palestinën si një shtet që do të hyjë në fuqi më 28 maj.

Njoftimet nga tri vendet evropiane vijnë pasi Izraeli vazhdoi ofensivën e tij brutale në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023, pavarësisht nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në enklavën e rrethuar.

Palestina është njohur tashmë nga tetë vende evropiane: Bullgaria, Polonia, Republika Çeke, Rumania, Sllovakia, Hungaria, Suedia dhe administrata greke qipriote.