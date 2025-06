Türkiye ka ruajtur vendin e tretë për plazhet me flamurin blu këtë vit, me 567 nga plazhet e saj të listuara në këtë kategori, sipas ministrit të Kulturës dhe Turizmit të vendit, Mehmet Ersoy.

Në një postim në X, Ersoy tha se suksesi i vazhdueshëm i vendit në çmimet e Flamurit Blu është një burim krenarie dhe se ata janë të vendosur për të arritur renditjen e lartë.

Çmimet e Flamurit Blu, një titull që u jepet plazheve që janë të pastra dhe të sigurta, prezantohen nga Fondacioni për Edukimin Mjedisor (FEE) me seli në Kopenhagë, Danimarkë.

Ersoy tha se qeveria ka punuar vazhdimisht për të rritur numrin e plazheve me flamurin blu çdo vit, me 16 plazhe të tjera në Türkiye që kanë marrë epitetin e plazheve me flamur blu këtë vit.

“Flamujt blu u përshtaten shumë plazheve tona. Këtë vit me flamurin blu janë vlerësuar 567 plazhe, 27 marina, 18 varka turistike dhe nëntë jahte individuale në vendin tonë”, tha ai.

Spanja mban vendin e parë për numrin më të madh të plazheve me flamur blu këtë vit, e ndjekur nga Greqia në vendin e dytë. Türkiye renditet e treta, me Italinë në të katërtin dhe Francën në të pestin.

Antalya kryeson listën e flamurit blu

Këtë vit, Türkiye ka shtuar nga tri plazhe secili në provincat e Istanbulit, Balikesir dhe Aydin; dy në provincat Antalya dhe Mugla; dhe nga një në provincat Izmir, Çanakala, Tekirdağ, Bursa, Kirklareli dhe Yalova në listën e plazheve me flamurin blu.

Rritja me 16 plazhe me flamur blu vjen pavarësisht mungesës së plazheve nga Sakarya, Duzce dhe Edirne, të cilat ishin në listë vitin e kaluar.

Türkiye kishte 551 plazhe me flamur blu vitin e kaluar, me numrin e mbetur të pandryshuar në provinca si Samsun, Mersin, Kocaeli, Bartın, Ordu, Zonguldak dhe Van.

Antalya, me 233 plazhe me flamurin blu, është provinca kryesore e Türkiyes, e ndjekur nga Mugla me 112 plazhe dhe Izmiri me 64.

Programi i Flamurit Blu në Türkiye filloi në vitin 1993 pas përcaktimit të vitit 1987 nga Bashkimi Evropian si Viti i Mjedisit. Programi synon të mbrojë shëndetin publik dhe të vazhdojë këto përpjekje përmes edukimit mjedisor dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese.

Plazhet me flamur blu vlerësohen në bazë të 33 kritereve, marinat me 38, varkat turistike me 51 dhe jahtet individuale në katër kritere dhe 16 rregulla sjelljeje.

Këto përfshijnë analiza të rregullta të cilësisë së ujit, trajtimin e duhur të ujërave të zeza, mbrojtjen e zonave natyrore të ndjeshme, disponueshmërinë e shpëtimtarëve dhe pajisjeve të ndihmës së parë, planet emergjente, objektet për personat me aftësi të kufizuara, ndarjen e mbetjeve dhe edukimin dhe informacionin mjedisor.

Marinat dhe anijet turistike vlerësohen gjithashtu bazuar në përgjegjësinë sociale të korporatës dhe angazhimin publik.