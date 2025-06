Më shumë se 1.000 studentë në ceremoninë e diplomimit të Universitetit të Harvardit në ShBA protestuan kundër vendimit të administratës së universitetit për mosdhënien e diplomave për 13 studentë që morën pjesë në protestat në mbështetje të Palestinës.

Mbi 1.000 studentë u larguan nga ceremonia e diplomimit duke brohoritur "Palestina e lirë" pasi administrata e Harvardit njoftoi se nuk do t'u jepte diploma 13 studentëve që kishin marrë pjesë më parë në protestat në mbështetje të Palestinës.

Një nga organizatorët e studentëve protestues, Shruthi Kumar në një deklaratë për AP tha se 13 studentët në fjalë duhet të jenë në mesin e maturantëve të vitit 2024. "Këtë periudhë, liria jonë e shprehjes dhe qëndrimi ynë në solidaritet janë bërë të dënueshme", tha ai.

Duke shpjeguar se më shumë se 1.500 studentë dhe rreth 500 profesorë dhe punonjës universiteti mblodhën nënshkrime në mënyrë që 13 studentët në fjalë të merrnin diplomat e tyre, Kumar theksoi se ata ishin thellësisht të zhgënjyer nga intoleranca e administratës së universitetit ndaj lirisë së shprehjes dhe të drejtës për mosbindje civile në kampuse.

"Shpresojmë që miqtë tanë të mbajnë gjallë trashëgiminë liridashëse të kampit të solidaritetit të Gazës"

Njëri nga 13 studentët që u penguan të marrin diplomën, Asmer Asrar Safi tha se ky ndëshkim tregon se sa larg mund të shkojë universiteti në çështjen e pjesës për heshtjen e studentëve për të kënaqur donatorët e saj.

"Edhe pse ne nuk do të mund kthehemi në këtë universitet, ne shpresojmë që miqtë tanë do ta mbajnë gjallë trashëgiminë liridashëse të kampit të solidaritetit të Gazës dhe do të bëjnë edhe më shumë për të ndërprerë investimet e universitetit të lidhura me kompanitë izraelite", tha Safi.

Bordi i Drejtues i Harvardit pretendon se 13 studentët shkelën politikat e universitetit me sjelljen e tyre gjatë protestave të solidaritetit për Palestinën dhe për këtë arsye njoftoi se diplomat e tyre nuk do të jepeshin.

Gjatë ceremonisë së diplomimit, tërhoqi vëmendjen se një avion i vogël që mbante flamurin Izrael-ShBA qarkulloi mbi zonë. Edhe jashtë kampusit, një kamion me një ekran dixhital që mbante një banderolë me mbishkrimin "Antisemitët e shquar të Harvardit" u pa që zbulonte emrat dhe fotografitë e disa studentëve propalestinezë.