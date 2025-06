Presidenti rus Vlladimir Putin tha të premten se gjatë vizitës së tij në Bjellorusi, ai synon të diskutojë çështjet e sigurisë me homologun e tij bjellorus Aleksander Lukashenko, duke përfshirë stërvitjet bërthamore midis dy vendeve që janë duke u zhvilluar aktualisht.

Putin mbërriti në Minsk të enjten vonë, ku presidenti i Bjellorusisë, Lukashenko, e priti atë në një nga aeroportet e qytetit.

"Unë mendoj se, si zakonisht, ne do të nxjerrim në plan të parë çështjet e sigurisë dhe nesër do të diskutojmë çështjet ekonomike së bashku me kolegët tanë nga qeveritë," tha Lukashenko duke përshëndetur Putinin.

Presidenti bjellorus vuri në dukje se ai gjithashtu ka "një propozim shumë interesant", që përfshin rajonin e Kaukazit, të cilin ai e diskutoi "shumë seriozisht" gjatë një vizite në Azerbajxhan.

Nga ana e tij, Putin tha se kur ai vizitoi Kinën më 16-17 maj, presidenti kinez Xi Jinping e "kujtoi" Lukashenkon me "një fjalë të mirë".

“Kam pasur një takim të madh me anëtarët e qeverisë dhe kemi biseduar për vizitën time tek ju... Të gjitha këto do t'i diskutojmë sot dhe nesër, duke përfshirë çështjet e sigurisë, të cilave vazhdimisht i kushtoni vëmendje të madhe... Sigurisht, do të flasim edhe për ushtrimet , për fazën e dytë të ushtrimeve”, tha ai.

Rusia njoftoi të martën fillimin e stërvitjeve ushtarake që synojnë trajnimin e përdorimit të armëve bërthamore. Bjellorusia njoftoi të njëjtin lloj stërvitje më 8 maj. As Moska dhe as Minsku nuk kanë specifikuar ende datën e përfundimit të stërvitjeve.