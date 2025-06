Një kapiten me detyrë në Forcat e Armatosura të Gjermanisë u dënua me 3,5 vjet burg me arsyen se ka kryer spiunazh për Rusinë.

Gjykata e Lartë e rajonit Düsseldorf në Gjermani njoftoi se oficeri 54-vjeçar është gjetur fajtor për dhënien e informacioneve të ndjeshme ushtarake Rusisë.

Gjykata dha dënim me 3,5 vjet burg për oficerin.

Oficeri, i cili pranoi krimin e tij në gjykatë, u arrestua më 9 gusht të vitit 2023.

Mësohet se në periudhën që spiunonte në favor të Rusisë kapiteni ishte anëtar i Partisë Alternativa për Gjermaninë (AfD) të ekstremit të djathtë dhe se ai më pas dha dorëheqje nga anëtarësimi në parti.