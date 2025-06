Presidenti francez Emmanuel Macron tha dje se është plotësisht i gatshëm të njohë shtetësinë palestineze, por se duhet të jetë në një kohë të përshtatshme.

“Nuk ka asnjë tabu për Francën dhe unë jam plotësisht i gatshëm të njoh një shtet palestinez. Mendoj se kjo njohje duhet të vijë në një moment të dobishëm”, tha Macron në një konferencë të përbashkët shtypi me kancelarin gjerman Olaf Scholz në Gjermani.

Ai theksoi nevojën që procesi politik të sjellë rezultate të dobishme dhe shtoi se nuk do të përdorë njohjen emocionale.

Macron tha se nuk ka standarde të dyfishta në lidhje me civilët që vdesin në konflikte në pjesë të ndryshme të botës.

Macron e përshkroi situatën në Rafah, një qytet në jug të Rripit të Gazës që është objektiv i sulmeve brutale izraelite, si të tmerrshme.

“Operacionet duhet të ndalen në Rafah”, tha presidenti francez.

Macron përsëriti se Izraeli ka të drejtë të mbrohet, por vuri në dukje se kjo duhet të bëhet në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe humanitar.

Ai tha gjithashtu se nuk ka vend të sigurt për civilët palestinezë në Rripin e Gazës.

“Ne mbështesim kërkesën e Algjerisë për një takim urgjent në Kombet e Bashkuara dhe po punojmë me Algjerinë dhe të gjithë partnerët tanë në Këshillin e Sigurimit për një rezolutë të përbashkët që do t'i përgjigjej emergjencës humanitare në terren dhe do të jepte përgjigje në lidhje me një armëpushim dhe armëpushim dhe një mandat i qartë i OKB-së për Gazën”, tha Macron.

Ai theksoi se edhe Franca është e gatshme të punojë për një zgjidhje paqësore dhe se lëvizja më e dobishme për momentin do të ishte shpallja e armëpushimit.

Irlanda, Norvegjia dhe Spanja e njohën zyrtarisht Palestinën si shtet dhe zyrtarët belgë theksuan se do të prisnin edhe pak për efektin e dobishëm.