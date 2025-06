Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Türkiyes theksoi të martën rëndësinë thelbësore të rritjes së numrit të vendeve që njohin Palestinën si shtet dhe shtimin e përpjekjeve për t'i vënë para përgjegjësisë përgjegjësit për masakrat.

Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili u mblodh në Kompleksin Presidencial në kryeqytetin Ankara nën kryesimin e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan, tha: "Është thelbësore të rritet numri i vendeve që njohin shtetin e Palestinës dhe të forcohen përpjekjet për të siguruar përgjegjësit për masakra do të dalë para drejtësisë”.

“Masakrimet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza, shpërfillja e detyrimeve ligjore ndërkombëtare dhe shtypja e protestave globale kundër këtyre krimeve ekspozojnë pasinqeritetin e atyre që pretendojnë se mbështesin sundimin e ligjit, demokracinë dhe lirinë e shprehjes”, thuhet në njoftiin e Këshillit Kombëtar turk.

Lidhur me shqetësimet e sigurisë rajonale, veçanërisht në lidhje me Irakun dhe Sirinë, në njoftimet thuhet se:"Asnjë kërcënim për sigurinë tonë kombëtare ose Irakun fqinj, integriteti territorial i Sirisë nuk do të tolerohet".

Këshilli theksoi vendosmërinë e tij për të eliminuar organizatën terroriste PKK/KCK-PJD/YPG dhe rrjetet e tyre mbështetëse, të cilat i kanë shndërruar "territoret e pushtuara në Irak dhe Siri në fole të terroristëve".

Mes të tjerash, në njoftim theksohet rëndësia e gatishmërisë së Türkiyes për rezultatet shkencore, ushtarake dhe ekonomike të kërkimit të inteligjencës artificiale dhe zhvillimin e aftësive të avancuara në këtë fushë.