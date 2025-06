Këngëtarja britanike me famë botërore, Dua Lipa, bëri thirrje për armëpushim të përhershëm në Rripin e Gazës. Këngëtarja me origjinë shqiptare, Lipa, në një postim nga llogaria e saj në Instagram në të cilin ka mbi 88 milionë ndjekës, u bëri thirrje ndjekësve të saj për solidaritet me popullin në Gaza.

Në postimin e saj me hashtagun "#AllEyesonRafah (Të gjithë sytë janë mbi Rafah)", Lipa shkroi: "Nuk mund të tregohet kurrë një arsye e drejtë për djegien e fëmijëve të gjallë. E gjithë bota po mobilizohet për të ndaluar gjenocidin izraelit".

Ajo gjithashtu bëri thirrje për "armëpushim të përhershëm" në Gaza.

Zhvillimet

Në vendimet e masave më 24 maj, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND), organi gjyqësor i OKB-së, vendosi se Izraeli duhet të ndalojë menjëherë sulmet e tij në Rafah, të mos bllokojë ndihmën humanitare dhe të lejojë zyrtarët e OKB-së të hyjnë në Gaza për të hetuar krimet e tij.

Dhjetëra palestinezë u vranë në sulmin që Izraeli kreu më 26 maj ndaj kampit të palestinezëve të zhvendosur me detyrim në qytetin Rafah në Rripin e Gazës për të cilën GjND-ja ka vendosur për ndalimin e sulmeve.

Dëshmitarët thanë se avionët luftarakë izraelitë kanë sulmuar kampin me të paktën tetë raketa.