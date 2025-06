Shkup: Simpozium për 140-vjetorin e lindjes të poetit turk Yahya Kemal

Në kuadër të programit që do të përfundojë nesër, përveç simpoziumit, do të organizohen edhe panele, sllajd me foto nga arkivi për Yahya Kemalin si dhe një program me turne përreth Shkupit.