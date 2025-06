Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA) po punojnë për të rindërtuar dhe riparuar skele të përkohshme humanitare në brigjet e Gazës pasi valët bllokuan pjesë të skelës fundjavën e kaluar, tha të enjten zëdhënësja e Pentagonit Sabrina Singh.

“Më parë sot, inxhinierët e IDF-së hoqën nga plazhi pjesën e ankoruar të portit të përkohshëm Trident. Kështu që nga kjo pasdite, të gjitha pjesët e skelës Trident janë zhvendosur në portin Ashdod për rinovim dhe riparim", tha Sabrina Singh para mediave.

Ajo shtoi se dy anije ushtarake që ndodheshin në brigjet e Izraelit pranë Ashkelon janë gjetur.

“Riparimi i dy anijeve të mbetura ushtarake të fundosura pranë skelës së përkohshme Trident është duke u zhvilluar me ndihmën e marinës izraelite. Ju kujtojmë se restaurimi dhe riparimi i skelës do të zgjasë një javë dhe pas përfundimit të skelës, Trident do të ankorohet sërish në bregun e Gazës”, shtoi ajo.

Porti i përkohshëm, i cili mori më shumë se dy muaj për t'u ndërtuar dhe kushtoi rreth 320 milionë dollarë, filloi të funksionojë më 17 maj.

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) njoftuan se kanë marrë vetëm 97 kamionë ndihma nga porti i përkohshëm që nga 17 maji, gjë që nuk mjafton në vetvete dhe mund të forcojë vetëm rrugën tokësore të ndihmës humanitare.