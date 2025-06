Presidenti amerikan Joe Biden tha të premten se Izraeli i paraqiti Hamasit një marrëveshje trefazore që do t'u jepte fund të gjitha armiqësive në Rripin e rrethuar të Gazës dhe do t'i lironte pengjet nga enklava bregdetare.

Biden i bëri thirrje Hamasit që të pranojë marrëveshjen dhe i kërkoi kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të mos përkulet ndaj presionit nga anëtarët e koalicionit të tij qeverisës që e kundërshtojnë planin.

"Hamasi nuk është më në gjendje të ketë një 7 tetor tjetër, i cili është një nga qëllimet kryesore të Izraelit në këtë luftë, dhe sinqerisht, një qëllim i drejtë", tha Biden, duke iu referuar sulmit ndërkufitar të udhëhequr nga Hamasi që më pas Izraeli filloi ofensivën ndaj Rripit të Gazës.

“Unë e di se ka nga ata në Izrael që nuk do të pajtohen me këtë plan dhe do të bëjnë thirrje që lufta të vazhdojë pafundësisht. Disa prej tyre janë edhe në koalicionin qeverisës dhe e kanë bërë të qartë se duan të pushtojnë Gazën. Ata duan të luftojnë me vite dhe pengjet nuk janë prioriteti i tyre, i kam bërë thirrje lidershipit në Izrael që të qëndrojë pas kësaj marrëveshjeje pavarësisht presionit”, tha presidenti amerikan Biden.

Faza e parë, për të cilën Biden tha se do të zgjasë gjashtë javë, do të përfshijë atë që ai e quajti një "armëpushim total dhe të plotë" dhe tërheqjen e forcave izraelite "nga të gjitha zonat e populluara të Gazës".

Një numër i papërcaktuar pengjesh do të liroheshin gjithashtu gjatë kësaj periudhe, duke përfshirë gra, të moshuar, të plagosur, në këmbim të lirimit të të burgosurve palestinezë, të cilët Biden tha se janë qindra.