Qeveria e Maldiveve ka vendosur të ndalojë izraelitët nga arkipelagu i Oqeanit Indian, i njohur për vendpushimet e tij ultraluksoze, pasi zemërimi publik në vendin me shumicë myslimane rritet për luftën e Tel Avivit në Gaza.

Zyra e presidentit njoftoi më 2 qershor se ata kanë vendosur të ndryshojnë ligjet për të parandaluar hyrjen e mbajtësve të pasaportave izraelite në vend dhe do të krijojnë një nënkomision për të mbikëqyrur procesin.

Ai tha se Presidenti Mohamed Muizzu do të emërojë një të dërguar të posaçëm për të vlerësuar nevojat e palestinezëve dhe do të nisë një fushatë për mbledhjen e fondeve të quajtur "Qytetarët e Maldiveve në Solidaritet me Palestinën".

Në përgjigje të vendimit, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme izraelite Oren Marmorstein tha se Ministria e Punëve të Jashtme rekomandon që izraelitët të shmangin çdo udhëtim në Maldive, përfshirë ata me pasaporta të huaja, si dhe se ata që aktualisht janë atje mendojnë të largohen nga vendi.

Pothuajse 11.000 izraelitë vizituan Maldivet vitin e kaluar, që është 0,6% e totalit të mbërritjeve të turistëve.