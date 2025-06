Gati një e treta e hebrenjve amerikanë pajtohen me akuzat se Izraeli kreu “gjenocid” në Rripin e Gazës dhe 60% mbështesin krijimin e një shteti të pavarur palestinez, ka zbuluar një sondazh i ri.

Sondazhi, i kryer nga Qendra e Jerusalemit për Çështjet Publike, një institut privat izraelit i krahut të djathtë, u krye midis 9 dhe 11 majit dhe përfshiu 511 hebrenj amerikanë, sipas një deklarate nga vetë qendra.

"Përafërsisht një e treta e të anketuarve u pajtuan me akuzën se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, ndërsa rreth gjysma nuk u pajtuan," u raportua nga qendra.

Sipas sondazhit, 17,4% e të anketuarve ishin plotësisht dakord dhe 12,5% ​​pajtoheshin me akuzat, ndërsa 24,8% nuk ​​pajtoheshin dhe 26,6% nuk ​​pajtoheshin plotësisht. Për më tepër, 18,5% as nuk ranë dakord dhe as nuk kundërshtuan.

Mbështetje për pauzën e armëve të Biden

Rezultatet treguan se mbi 51% e hebrenjve amerikanë mbështesin vendimin e Presidentit Joe Biden për të ndaluar dërgesat e armëve në Izrael në mes të ofensivës së tij tokësore në Rafah në Rripin jugor të Gazës.

Si rezultat i sondazhit, 22,5% e të anketuarve e mbështetën fuqishëm vendimin e Biden, ndërsa 29,9% e mbështetën, 11,7% e kundërshtuan dhe 10,5% e kundërshtuan fuqishëm. Një tjetër 25,2% as nuk e mbështeti dhe as nuk e kundërshtoi vendimin.

Që kur Izraeli filloi luftën e tij në Rripin e Gazës, ShBA-ja ka ofruar mbështetje të fortë ushtarake, inteligjente dhe diplomatike për Tel Aviv.

Protestat në kampus

Sondazhi zbuloi se 34,4 për qind e hebrenjve amerikanë i shihnin protestat në universitete si kundër luftës dhe paqes, ndërsa 28,3% i shihnin ato si "thjesht" kundër Izraelit. Për më tepër, 25,3% i konsideruan protestat si kundër luftës dhe kundër Izraelit dhe 11,9% thanë se nuk ishin asnjëra.

Që nga prilli, universitetet në disa vende, përfshirë ShBA-në, Britaninë e Madhe, Francën dhe Spanjën, kanë parë protesta kundër luftës izraelite në Gaza mes thirrjeve që administratat e universiteteve t'i japin fund bashkëpunimit të tyre me institucionet izraelite.

Kur u pyetën për mbështetjen e tyre për Izraelin pas protestave, 33% thanë se mbështetja e tyre u rrit, 43% thanë se mbeti e njëjtë dhe 23,4% thanë se u ul.

Zgjidhja me dy shtete

Sa i përket zgjidhjes së konfliktit palestinezo-izraelit, 60% e të anketuarve e konsideruan zgjidhjen me dy shtete si “mënyrën më të mirë për paqen, me kushte të ndryshme që lidhen me çmilitarizimin dhe njohjen e Izraelit si shtet hebre”.

Negociatat për paqen kanë ngecur që nga viti 2014, kryesisht për shkak të aktiviteteve të vazhdueshme të vendbanimeve të Izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe refuzimit të tij për të krijuar një shtet palestinez të bazuar në kufijtë e vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet.

Sondazhi zbuloi se 11,5% mbështetën një shtet të pavarur palestinez të pakushtëzuar, ndërsa 24% e mbështetën atë me kushtin që ai ta njohë Izraelin si një "shtet hebre".

Për më tepër, 16,8% mbështetën një konfederatë midis Izraelit dhe një shteti palestinez me marrëveshje sigurie, 4,8% mbështetën idenë e emirateve "fisnore" palestineze dhe 3,1% mbështetën integrimin e palestinezëve si qytetarë të Izraelit.

Vetëm 5,8% kundërshtuan krijimin e një shteti palestinez në tërësi, ndërsa 8,8% nuk ​​kishin asnjë mendim.