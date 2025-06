Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se ai "nuk është gati të ndalojë" luftën e vazhdueshme në Rripin e Gazës, duke pretenduar se vërejtjet e Presidentit Joe Biden për një propozim për armëpushim ishin "të pasakta".

"Unë nuk jam gati të ndaloj luftën," citoi transmetuesi publik KAN të thoshte Netanyahu gjatë një diskutimi sekret në Komitetin e Punëve të Jashtme dhe Mbrojtjes të Knesset.

Ai pretendoi se detajet e propozimit të armëpushimit të paraqitur nga Biden ishin "të pasakta".

“Përmbledhja që paraqiti Biden është e pjesshme. Lufta do të ndalet me qëllim të kthimit të pengjeve dhe më pas do të kemi një diskutim,” tha ai.

“Ka detaje të tjera të pazbuluara. Ne mund të pushojmë së luftuari për 42 ditë për të lehtësuar kthimin e pengjeve, por nuk do të heqim dorë nga qëllimi ynë për fitore të plotë.”

Kryeministri izraelit nuk pranoi të diskutonte numrin e të burgosurve palestinezë që do të liroheshin si pjesë e një marrëveshjeje të propozuar për shkëmbimin e pengjeve.

Ne nuk do të pajtohemi për t'i dhënë fund luftës pa arritur objektivat e saj, tha Netanyahu.

Të premten, Biden tha se Izraeli prezantoi një marrëveshje në tri faza që do t'i jepte fund armiqësive në Gaza dhe do të siguronte lirimin e pengjeve të mbajtura në enklavën bregdetare.

Biden i bëri thirrje grupit palestinez të rezistencës Hamas që të pranojë propozimin dhe i kërkoi Netanyahut t'i rezistojë presionit nga anëtarët e koalicionit të tij qeverisës për të refuzuar planin.

Megjithatë, zyra e Netanyahut përsëriti të premten se qeveria synon të vazhdojë ofensivën e saj vdekjeprurëse në Gaza derisa të përmbushen të gjitha "qëllimet" e luftës së Tel Avivit.

Hamasi, nga ana e tij, tha se do t'i përgjigjet pozitivisht çdo propozimi që përfshin një armëpushim të përhershëm, një tërheqje të plotë nga Rripi i Gazës, përpjekjet për rindërtim, kthimin e të zhvendosurve dhe përfundimin e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse të shkëmbimit të pengjeve. "