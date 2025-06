Palestina njohu zyrtarisht të hënën kompetencën e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) duke depozituar një deklaratë në Regjistrin e Gjykatës.

Me deklaratën, Palestina pranoi, me efekt të menjëhershëm, autoritetin e gjykatës së lartë të OKB-së për të zgjidhur të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me nenin 9 të Konventës së vitit 1948 për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit, në të cilën Palestina u bë palë më 2 prill 2014, thuhet në deklaratë.

Kjo lëvizje përputhet me dispozitat e Rezolutës 9 të Këshillit të Sigurimit (1946).

Sipas rezolutës, GjND-ja është e aksesueshme për çdo shtet që nuk është palë në statutin e gjykatës, me kusht që shteti të depozitojë një deklaratë tek regjistruesi i GjND-së.

Deklarata kërkon pranimin e juridiksionit të gjykatës dhe një angazhim për të respektuar vendimet e GjND-së në mirëbesim dhe të gjitha detyrimet e një anëtari të OKB-së sipas nenit 94 të Kartës së Kombeve të Bashkuara.