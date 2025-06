Qytetarët kroatë janë duke planifikuar kryesisht një udhëtim rreth Kroacisë dhe Evropës këtë vit, dhe vetëm disa jashtë saj, si dhe mesatarisht ata do të shpenzojnë pak më shumë se 1.000 euro për pushime vjetore, sipas një sondazhi të ri të MasterIndex në një kampion prej rreth një mijë qytetarëve të rritur.

Hulumtimi tradicional i Mastercard për udhëtimet para verës u krye nga agjencia Improve në mars të këtij viti, duke theksuar se në këtë anketë marrin pjesë qytetarë-përdorues të shërbimeve bankare, prej të cilëve deri në 92 për qind planifikojnë të udhëtojnë këtë vit, gjë që kompania e kartelave e përshkruan si “optimiste”. Rreth 77 për qind e qytetarëve kroatë të anketuar planifikojnë pushimet t’i kryejnë në Kroaci këtë vit, pak më shumë se gjysma e tyre në Evropë dhe vetëm 6 përqind jashtë Evropës.

Rreth 70 për qind e qytetarëve të anketuar planifikojnë pushime verore në Kroaci, gjë është e ngjashme me vitin e kaluar, ndërsa 7 për qind e atyre që nuk do ta kalojnë verën në Kroaci preferojnë ta kalojnë verën jashtë Kroacisë për shkak të çmimeve më të lira.

Për udhëtimet dhe pushimet, pengesa më e madhe për çdo të katërt të anketuar është pamundësia financiare, për 15 për qind e tyre është pasiguria financiare, ndërsa hulumtuesit theksojnë se ata që nuk planifikojnë të shkojnë në det këtë vit, shumica prej tyre, ose 37 për qind, jetojnë në det. Për gjysmën e atyre që duan të kalojnë verën në Kroaci, akomodimi privat është ende zgjedhja më e popullarizuar, ngjashëm me vitin e kaluar, ku 35 për qind do të qëndrojnë në vilën e tyre ose me të afërmit dhe miqtë, 17 për qind në hotele dhe vetëm 4 për qind në kampe.

Mesatarisht, ata planifikojnë të qëndrojnë me pushime dhjetë ditë dhe nëse janë në banesën e tyre ose të një shoku, kjo zgjatet në rreth 14 ditë, ndërsa është rreth nëntë ditë në hotele dhe dhjetë në kampe. Për pushimet verore ata planifikojnë të shpenzojnë mesatarisht rreth 1.000 euro, pra shumica prej tyre ose 39 për qind shpenzojnë 500 deri në 1.000 euro, kurse më pak se 500, rreth 30 për qind e qytetarëve.

Sipas moshës, më së shumti do të shpenzojnë ata nga mosha 40 deri në 49 vjeç, si dhe ata që do të zgjedhin akomodimin në hotele të kategorive më të larta, mesatarisht rreth 1.695 euro dhe llogaritet se konsumi më i lartë ditor do të jetë në hotele, rreth 142 euro për person. Në akomodimin privat është rreth 91 euro në ditë, dhe ata që janë në akomodimin e tyre do të shpenzojnë më pak, rreth 54 euro.

Shpenzimet gjithashtu varen nga kë udhëtoni, kështu që gjatë pushimeve me partnerin ose miqtë tuaj shpenzohen më shumë (115 € në ditë për person) sesa me familjen (rreth 36 € në ditë për person). Kjo anketë po ashtu ka vërtetuar se ka rënie të praktiksë së pagesë së akomodimit me para të gatshme, gjegjësisht 53 për qind e qytetarëve të anketuar tashmë paguajnë me kartela bankare.

Kur u pyetën për rritjen e çmimeve në përgjithësi, këtë vit më pak qytetarë u përgjigjën se ishin të shqetësuar për këtë se vitin e kaluar, pra 46 për qind e tyre janë të shqetësuar ose 10 pikë përqindje më pak, si dhe hulumtuesit shtojnë se pjesa e atyre që bëjnë nuk kanë shqetësimet e udhëtimit është gjithashtu në rritje.