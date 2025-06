Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se javët e ardhshme do të përcaktojnë se si do të zhvillohet vera dhe pjesa tjetër e vitit në lidhje me luftën me Rusinë, samitin e paqes në Zvicër dhe marrëdhëniet me BE-në.

"Sot kam dhënë disa udhëzime për përgatitjet për mbledhjet e radhës të Shtabit dhe vendimet përkatëse. Ne shohim kërcënimet që ekzistojnë. Është vetëm fillimi i qershorit, por këto janë tashmë javët që do të përcaktojnë të gjithë verën dhe, në shumë mënyra, këtë vit", tha Zelenskyy në një video paraqitje të transmetuar mbrëmë vonë.

Lidhur me samitin e ardhshëm të paqes në Ukrainë që do të mbahet në Zvicër, marrëdhëniet me BE-në dhe situatën në vijën e parë të luftës me Rusinë, si dhe prodhimin vendas, Zelenskyy tha se qeveria e tij po bën gjithçka në të gjitha këto fusha për të arritur rezultate pozitive.

"Unë jam mirënjohës për të gjithë ata që kanë ndihmuar! Unë jam mirënjohës për të gjithë ata që po bëjnë gjithçka që është e mundur për të siguruar që kjo luftë të përfundojë në një mënyrë që është e drejtë për Ukrainën", tha më tej ai.

Presidenti foli gjithashtu për takimin e Shtabit të mbajtur të herët, duke thënë se ai dëgjoi raporte nga vija e parë nga lidershipi ushtarak i Ukrainës dhe raportet e qeverisë mbi sektorin e energjisë, si dhe prodhimin dhe prokurimin e dronëve.

"Kjo është fusha ku duhet të rrisim vazhdimisht volumin. Është vërtetuar në këtë luftë, veçanërisht nga luftëtarët tanë, se dronët mund të japin avantazh dhe të ndihmojnë në rimarrjen e iniciativës. Teksa prisnim furnizimet me artileri nga partnerët tanë, dronët FPV pothuajse shpëtuan vijën e frontit", shtoi ai.