Izraeli, i akuzuar për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, ka përdorur armë të teknologjisë së lartë dhe municione inteligjente të furnizuara nga aleati i tij ShBA ndaj palestinezëve të rrethuar të Gazës.

Rreth 3.222 masakra të palestinezëve u kryen duke përdorur armët amerikane që nga tetori i vitit të kaluar, sipas autoriteteve palestineze, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 36.586 palestinezëve, ku 71% e tyre ishin gra, fëmijë dhe foshnja dhe duke plagosur 83.074 palestinezë, ndërsa mbi 10.000 persona thuhet se janë nën rrënojat e shtëpive të bombarduara.

Vetëm në 45 ditët e para të luftës së Izraelit ShBA-ja dërgoi më shumë se 10.000 tonë armë në Izrael përmes 244 avionëve mallrash dhe 20 anijeve. Dërgesa përfshinte më shumë se 15.000 bomba dhe 50.000 predha artilerie.

Për më tepër, një sasi e pazbuluar armësh dhe municionesh u transferuan nga ShBA-ja në magazinat në Izrael të njohura si ‘War Reserves Stock Allies-Izrael’. Nuk ka asnjë informacion se sa nga stoqet në fjalë janë transferuar në Izrael.

Më shumë se 100 miratime të shitjeve ushtarake iu bënë Izraelit midis tetorit 2023 dhe marsit 2024, por vetëm dy prej tyre u zbuluan për publikun.

Këtu është lista e armëve amerikane që Izraeli përdor në luftën e tij gjenociale në Gaza.

M113 transportues i blinduar i personelit (APC)

Pas ShBA-së, Izraeli është vendi që përdor më shumë M113 APC, me mbi 6.000 njësi. Megjithatë, Izraeli përdor emra hebraikë në modele të ndryshme të krijuara për t'iu përshtatur kushteve gjeografike.

M270 MLRS

Forcat Tokësore izraelite kanë përdorur gjerësisht sistemin M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) në sulmet e mëparshme në Gaza, duke përfshirë muajin tetor të vitit 2023.

Tel Avivi përdor një version të përmirësuar të M270, të quajtur "Menatetz", i cili u projektua në 1982 dhe u përdor për herë të parë në Luftën e Gjirit në 1991. Arma mund të lëshojë raketa të prodhuara izraelite si Ra'am Eithan, RAMAM, Romach/ AccuLAR, LORA, si dhe raketat GMLRS të prodhuara në ShBA.

Howitzer M109

M109 është një lloj obusi vetëlëvizës që mund të gjuajë predha artilerie me diametër 155 milimetra. Izraeli ka 250 njësi të modelit M109A5 me origjinë amerikane dhe 30 njësi të modelit M109A2.

Izraeli gjuajti dhjetëra mijëra plumba 155 milimetrash të prodhuar nga General Dynamics amerikane nga M109 në Gaza. Disa nga keto janë: Plumbat M825 dhe M825A1 që përmbajnë fosfor të bardhë, të cilat janë të ndaluara për t'u përdorur në zonat e populluara nga civilë dhe potencialisht përbëjnë një krim lufte.

Forcat detare

Shumica dërrmuese e anijeve në Marinën izraelite janë të prodhimit gjerman. Të vetmet platforma detare me origjinë nga ShBA-ja janë korvetat e klasit Sa'ar 5. Dihet se Izraeli ka përdorur korvetat Sa'ar 5 në sulmet e tij në Gaza që nga tetori 2023.

Janë tri korveta të prodhuara nga Northrop Grumman Ship Systems (NGSS). Edhe pse operon me një ekuipazh prej 71 vetash dhe është relativisht i vogël, ai mban armë dhe sisteme ndihmëse të ngjashme me fregatat.

Anija ka hidrolokator, dy silurë të trefishtë, dy raketa hedhëse katërfishe, sisteme luftarake elektronike, sistem armësh mbrojtëse nga afër, dy topa automatikë, një platformë helikopterësh dhe hangar helikopterësh.

Sa'ar 5 përfshin raketa anti-anije Harpoon të prodhuara nga ShBA-ja, raketa ajër-tokë të prodhimit izraelit të tipit Barak, mitraloz 20 milimetrash Phalanx CIWS, stacioni i armëve Typhoon, silurët 324 milimetra dhe një helikopter.

AH-64 Apache

Apache, i cili bëri fluturimin e tij të parë në 1975 dhe u vu në shërbim në 1986, aktualisht prodhohet nga Boeing Defense, Space & Security.

Forcat Ajrore izraelite kanë 48 helikopterë sulmues AH-64 Apache, duke përfshirë modelet A (emri izraelit Peten) dhe D (Saraph).

Përveç topit 30 milimetër, helikopteri mund të mbajë raketa ajër-ajër AIM-92 Stinger, raketa Hydra 70 70 milimetra, AGM-114 Hellfire, AGM-65 Maverick dhe Spike të prodhimit izraelit.

Për më tepër, AGR-20 (APKWS) gjithashtu mund të lëshojë një raketë 70 milimetrash të drejtuar nga seri.

Helikopterët Sikorsky UH-60 Black Hawk dhe SH-60 Seahawk

Ka 50 Sikorsky UH-60 në Forcën Ajrore izraelite, të quajtur Yanshuf. Helikopteri me dy motorë, i përdorur në misionet e transportit me qëllime të përgjithshme, me një ekuipazh prej katër personash duke përfshirë dy pilotë, është 19,76 metra i gjatë dhe 5,13 metra i lartë.

Helikopteri, i cili mund të mbajë mitralozë 7,62 milimetrash M240 dhe M134 ose një armë gatling 12,7 milimetrash GAU-19, mund të pajiset me pajisje speciale për të shtuar raketa të padrejtuara 70 milimetra Hydra 70, të drejtuara AGM-114 Hellfire dhe raketat AIM-92 kundërajrore Stinger.

Përveç kësaj, Izraeli urdhëroi tetë njësi për versionin detar SH-60 Seahawk.

Raketa nga toka në tokë dhe nga ajri në tokë

Prodhuar nga Lockheed Martin i ShBA-së, Sistemi i lëshimit të raketave me shumë fuçi të drejtuara (GMLRS) njihet si Sistemi i raketave me fuçi të shumëfishta M270 dhe ka një rreze veprimi prej 15-70 kilometrash, duke mbajtur një kokë lufte prej afërsisht 91 kilogramë.

Ai është gjithashtu i drejtuar nga GPS-i dhe i aftë të mbajë gjashtë raketa në çdo lëshues. Prodhuesi ka prodhuar më shumë se 60.000 njësi GMLRS deri më sot dhe prodhimi i tij vazhdon.

Raketa AGM-114 Hellfire, të cilën Izraeli e përdori gjithashtu në sulmet në Gaza, është prodhuar nga Lockheed Martin, Boeing dhe Northrop Grumman. Hellfire fillimisht u prodhua kundër objektivave të blinduar, por mund të përdoret gjithashtu kundër objektivave me vlerë të lartë.

Raketa ajër-tokë është gjysmë aktive e drejtuar me lazer dhe radar, e gjatë 1,6 metra dhe peshon 45-49 kilogramë. Mund të lëshohet nga helikopterët, avionët dhe mjetet ajrore të armatosura pa pilot (UCAV). Mund të synojë objektivin me 1,3 herë shpejtësinë e zërit.

Së fundi, AGM-65 Maverick është prodhuar nga Raytheon Missiles & Defense (RMD) amerikane. Maverick mund të përdoret kundër caqeve të ndryshme taktike si mbështetja e afërt ajrore, ajër-tokë, automjetet e blinduara, sistemet e mbrojtjes ajrore, anijet, autokolonat dhe objektet e magazinimit të karburantit.

Avionë dhe helikopterë

Megjithëse Forcat Ajrore të Izraelit kanë platforma ajrore të blera nga vende të tjera përveç ShBA-së, shumica e inventarit të saj është me origjinë nga ShBA-ja.

Në sulmet ajrore, ai përdor platformat ajrore luftarake F-15 Eagle, F-35I Adir, F-16I Fighting Falcon nga inventari amerikan i prodhuar.

Përveç këtyre, avionët me origjinë amerikane Super King Air, C-130 Hercules, C-130J Super Hercules transporti, Boeing 707, KC-46 Pegasus, KC-130 Hercules avionët cisternë, Super King Air, Gulfstream G550 komunikimi dhe aeroplanët e inteligjencës elektronike, përdoren avionë stërvitor T-6 Texan II, Bell 206 për qëllime të përgjithshme dhe helikopterë transporti të rëndë Sikorsky CH-53.

F-15 Shqiponja

F-15 Eagle, i cili është në fazën e miratimit për shitje nga ShBA-ja, është një avion luftarak me shumë role, me dy motorë, dizajni i të cilit filloi në vitet 1960 dhe është prodhuar nga McDonnell Douglas Corporation që nga viti 1969 për të ofruar epërsi ajrore në lufte. F-15 aktualisht prodhohet nga kompania Boeing.

Dihet se Izraeli ka në inventarin e tij gjithsej 86 F-15I, 66 prej të cilëve luftarakë dhe 20 stërvitor, të quajtur Ra'am (bubullima).

F-35 Adir

F-35 është lloji i dytë i avionëve luftarakë me origjinë amerikane në zotërim të Izraelit. Versioni izraelit i avionit në fjalë quhet Adir.

F-35, prodhuar nga kompania amerikane Lockheed Martin, është projektuar për një luftë në qendër të rrjetit.

F-35 e mban municionin e tij në ndarjen e brendshme në modalitetin stealth, por kjo veçori mund të braktiset dhe kapaciteti i tij mund të rritet deri në 8 mijë e 100 kilogramë me ndarjet e armëve të instaluara në krahë.

Luftimi i Falcon F-16

F-16 Fighting Falcon, i prodhuar nga Lockheed Martin, bëri fluturimin e tij të parë në 1974 dhe hyri në shërbim në 1978, njihet si një avion luftarak me shumë role, me një motor, të gjeneratës së 4-të.

Izraeli ka 175 versione luftarake dhe 49 versione stërvitore të këtyre avionëve. Izraeli përdor modelet "C" dhe "I" të F-16, të cilat i quan "Barak dhe Soufa".

Izraeli ka modele Block 30/40/52 të F-16 C. F-16I është versioni me dy vende i F-16D Block 52 i zhvilluar për Izraelin, i mbështetur nga sistemet e prodhuara nga Izraeli.

F-16 ka një top 20 milimetrash. Raketat e padrejtuara Hydra 70 mund të lëshohen nga avionët. Raketat e drejtuara izraelite AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 dhe Python me origjinë nga ShBA-ja ajër-ajër, AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM, AGM-158 JASSM, ajër-tokë, AGM-154 J SOW, raketa kundër anijeve AGM-84 dhe AGM 119, bomba CBU 58/87/89/97, Mark 82/83/84, GBU-39 dhe GBU-10/12/24/27 dhe bomba JDAM mund të përdoret në këtë avion.

Bomba avionësh ajër-tokë

Ushtria izraelite ka disa bomba serike të avionëve ajër-tokë nga bomba dhe municione me origjinë amerikane. Një nga këto janë bombat e njohura si seriali MK.

Bomba Mark 84 (MK-84) është prodhuar nga General Dynamics Ordnance and Tactical Systems dhe peshon 925 kilogramë, është 3,83 metra e gjatë dhe është në rënie të lirë. Njihet si një bombë që ka fuqinë të shkatërrojë blloqe ndërtimi dhe të shkaktojë dëme të mëdha me përmasat e saj të mëdha dhe eksplozivin që përmban.

Përveç serisë MK, seria GBU është një nga llojet e bombave me origjinë amerikane në zotërim të ushtrisë izraelite.

GBU-28, i prodhuar nga American Raytheon dhe General Dynamics, përkufizohet si një bombë avioni me peshë 1814,3 kilogramë, 5,82 metra e gjatë, e drejtuar me lazer, me shpim bunkeri. Dihet se GBU-28, i cili mund të depërtojë 50 metra tokë dhe pesë metra beton, u miratua për shitjen e 100 njësive në Izrael në 2005-2006, 55 prej tyre u dorëzuan në 2009 dhe u përdorën në Gaza në 2008, 2009 dhe 2021.

GBU-31 është një bombë shpuese bunkeri që është drejtuar duke shtuar kompletin JDAM në bombën 907 kilogramësh MK-84 dhe njihet si e drejtuar me GPS. Vlerësohet se Izraeli gjuajti qindra GBU-31 në sulmet e fundit në Gaza.

Bomba e drejtuar nga ajër-tokë GBU-39B, e përdorur nga Izraeli për të kryer masakrën e fundit në Rafah, është prodhuar nga Boeing.

Njihet si një armë e drejtuar nga GPS-i, e cila hyri në shërbim në vitin 2006, ka një distancë maksimale prej 74 kilometrash dhe mund të pajiset me një kokë luftarake maksimale prej rreth 113 kilogramë, por mund të montohen edhe eksplozivë më të vegjël.

BLU-109

Bomba e avionit që shpon bunkerin BLU-109, e cila ka një peshë shpërthyese prej 243 kilogramësh dhe mund të pajiset me një komplet JDAM, quhet gjithashtu GBU-56 kur përdoret me JDAM.

Bomba 2,41 metra e gjatë mund të depërtojë në strehimoret e betonit me trashësi 1,2 deri në 1,8 metra.

Bomba thërrmuese

Këto lloj bombash përmbajnë bomba më të vogla dhe fjalë për fjalë i shpërndajnë ato kudo që hidhen. Bombat që nuk shpërthejnë mund të shkaktojnë viktima të rënda civile.

Bombat e pashpërthyera paraqesin rreziqe të konsiderueshme për civilët. Izraeli dihet se ka përdorur bomba thërrmuese në Liban në 1978, 1982 dhe 2006, dhe besohet se ata kanë përdorur këto bomba thërrmuese edhe në masakrat e tyre në Gaza.