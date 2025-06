Baykar është bërë një nga 10 eksportuesit kryesorë të Türkiyes, duke shënuar herën e parë në historinë e vendit që një kompani e mbrojtjes dhe e hapësirës ajrore ka arritur këtë status, është shprehur shefi ekzekutiv i kompanisë, Haluk Bayraktar.

"Baykar ka udhëhequr sektorin e mbrojtjes dhe hapësirës ajrore në eksporte për tri vitet e fundit, duke u renditur tani në mesin e 10 eksportuesve kryesorë të Türkiyes", tha Bayraktar, duke shtuar:

“Ne i kemi ndërmarrë të gjitha projektet tona tërësisht me burimet tona”.

Njoftimi erdhi gjatë ceremonisë së çmimeve "Kampionët e Eksportit" organizuar nga Asambleja e Eksportuesve të Türkiyes në Qendrën e Kongresit Halic në Istanbul.

Presidenti Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë gjithashtu në ceremoni dhe i dorëzoi çmimin Bayraktarit.

Kompania ka parë sukses të konsiderueshëm, veçanërisht me mjetet ajrore të saj të avancuara pa pilot (UAV).

Fillimi me mini-dronë

Duke reflektuar mbi udhëtimin e Baykar, Bayraktar thesoi se kompania filloi me Bayraktar Mini UAV në fillim të viteve 2000, duke investuar në kërkime dhe zhvillim për shtatë vjet pa gjeneruar të ardhura.

"Ne besuam se UAV-të do të revolucionarizonin fushën e betejës dhe do të bëheshin teknologji e së ardhmes. Kjo bindje na shtyu të punonim pa u lodhur”, tha ai.

Përpjekjet e Baykar kanë dhënë rezultat, duke u rritur nga fillimet modeste në një fuqi punëtore prej 4.500 vetash.

"Ne ngjitëm shkallët hap pas hapi, duke hulumtuar, zhvilluar dhe prodhuar teknologji kombëtare dhe origjinale. UAV-të tanë kanë ndryshuar botën", shtoi Bayraktar.

Kontrata me 34 shtete

Bayraktar theksoi se të gjitha projektet e tyre ishin të vetëfinancuara.

"Puna jonë fillestare filloi vetëm me një stërvitje. Sot, ne jemi bërë një familje e madhe, udhëheqëse në eksporte me UAV-në tonë Bayraktar TB2. Tani po bëjmë marrëveshje eksporti edhe për Bayraktar Akıncı, pasi kemi nënshkruar kontrata me 34 vende deri më sot”, tha ai.

Ndërsa projektet u zhvilluan, ajo u bë një nga 100 kompanitë më të mira të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore në nivel global.