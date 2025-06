Lëvizja palestineze Hamas përshëndeti rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB) për armëpushimin në Gaza, duke shprehur gatishmërinë e saj për t'u angazhuar në negociata indirekte për ta arritur atë.

Hamasi tha se ata e mirëpresin faktin që rezoluta përfshin një seksion për një armëpushim të përhershëm, tërheqjen e plotë të Izraelit nga Gaza, shkëmbimin e të burgosurve, rindërtimin dhe kthimin e civilëve.

Hamasi shprehu gjithashtu gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar me ndërmjetësit për t'u angazhuar në negociata indirekte për zbatimin e parimeve të rezolutës "në përputhje me kërkesat e popullit tonë dhe rezistencës".

Këshilli i Sigurimit i OKB-së miratoi mbrëmë një projekt-rezolutë ku kërkon mbështetje për propozimin e shpallur nga presidenti amerikan Joe Biden, i cili përbëhet nga tre faza dhe parashikon një armëpushim të menjëhershëm në Gaza.

Drafti u propozua nga delegacioni amerikan dhe u mbështet nga 14 shtete anëtare, ndërsa Rusia abstenoi.

Në vendimin e miratuar janë vënë në dukje përpjekjet diplomatike të Egjiptit, ShBA-së dhe Katarit dhe është mirëpritur propozimi në tri faza i paraqitur nga Biden më 31 maj.

Izraeli thuhet gjithashtu se ka pranuar ofertën e Bidenit dhe Hamasit i është kërkuar të pranojë gjithashtu planin e propozuar.

Faza e parë e propozimit të Biden parashikon një armëpushim të menjëhershëm, lirimin e grave, të të burgosurve të moshuar dhe të plagosur, shkëmbimin e të burgosurve palestinezë, tërheqjen e forcave izraelite nga zonat e banuara në Gaza, rritjen e ndihmave humanitare, rindërtimin e shërbimeve bazë. kthimi i civilëve palestinezë në shtëpitë e tyre në të gjithë Rripin, duke përfshirë Gazën veriore.

Pas marrëveshjes së palëve, faza e dytë parashikoi lirimin e të gjithë të burgosurve të mbetur për t'i dhënë fund krizës një herë e mirë dhe Izraelit iu kërkua të tërhiqej nga e gjithë Gaza. Në vendim thuhej se në fazën e tretë do të hidhej një plan për rindërtimin e Gazës, i cili do të zgjaste disa vite, si dhe do të dorëzoheshin edhe trupat e të burgosurve të vdekur.

Ndërsa mbështeti zgjidhjen me dy shtete, vendimi theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkimit të Rripit të Gazës dhe Bregut Perëndimor nën Autoritetin Palestinez.