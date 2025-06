Spanja pret që samiti i 8-të ndërqeveritar me Türkiyen, i planifikuar për sot, të forcojë ndjeshëm marrëdhëniet dhe të jetë "shumë i suksesshëm", tha një burim nga Kryeministria spanjolle.

Burimi nënvizoi se samiti, i kryesuar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, do të ngrejë në nivelin më të lartë lidhjet politike, diplomatike dhe ekonomike.

Burimi tha se të dy vendet kanë marrëdhënie dypalëshe "shumë të rëndësishme dhe solide".

"Spanja mban këtë lloj samiti ndërqeveritar të nivelit të lartë me një numër të kufizuar vendesh, dhe Türkiye është një prej tyre. Gjashtë ministra nga Türkiye dhe tetë ministra nga Spanja do të marrin pjesë në samit. Përveç kësaj, më shumë se 150 biznesmenë do të shoqërojnë Presidentin Erdoğan. Spanja do të jetë dëshmitare e një samiti të tillë gjithëpërfshirës dypalësh për herë të parë pas një kohe shumë të gjatë. Ne presim një samit shumë të suksesshëm”, tha ai.

"Turkiye është një aktor strategjik në rajonin e saj, duke kryer diplomaci intensive për të ndaluar luftën Ukrainë-Rusi dhe sulmet e Izraelit në Gaza."

Njohja e shtetit palestinez nga Spanja vlerësohet shumë në Türkiye dhe vende të tjera të rajonit, tha burimi.

“Prandaj, ne i kushtojmë rëndësi të madhe bashkëpunimeve rajonale dhe ndërkombëtare”, shtoi ai.

Pas samitit pritet të nënshkruhen 13 marrëveshje apo memorandume dypalëshe mes ministrive dhe institucioneve shtetërore. Këto përfshijnë katër marrëveshje tregtare, dy të lidhura me energjinë dhe mjedisin, dhe dy për bashkëpunimin shkencor dhe të tjera që mbulojnë punën, kulturën, sportin, transportin detar dhe shërbimet sociale.

Burimi theksoi se do të bëhet një deklaratë e përbashkët për të mbështetur dhe thelluar vendimin e "partneritetit gjithëpërfshirës" nga samiti i fundit i vitit 2021, duke theksuar se "rezultate konkrete do të arrihen si në fushën politike ashtu edhe në atë ekonomike".

Objektiva të reja tregtare

Burimi shtoi se samiti do të ketë gjithashtu një forum biznesi që synon forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe hapjen e dyerve të reja.

Forumi, që do të mbahet në selinë qendrore të BBVA-së, do të ketë pjesëmarrje nga përfaqësues të rreth 150 kompanive turke, tha burimi, duke shtuar "ky është një numër i pabesueshëm".

"Në forumin ku presidenti Erdoğan dhe kryeministri Sanchez do të mbajnë fjalimet e hapjes, do të ketë takime dypalëshe dhe të përbashkëta në shumë sektorë të ndryshëm. Përveç kësaj, do të ketë një takim të veçantë të veçantë lidhur me industrinë e mbrojtjes dhe sigurisë”, tha ai.

Aktualisht, vëllimi i tregtisë dypalëshe midis dy vendeve është rreth 18 miliardë euro, vuri në dukje burimi, duke shtuar se objektivi prej 20 miliardë eurosh i vendosur në 2021 është afër arritjes.

"Objektivi i ri për vëllimin e tregtisë dypalëshe këtu do të rritet në 25 miliardë euro. Të dyja vendet janë të vetëdijshme se ka ende një kapacitet shumë të madh për të zhvilluar marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare. Ne jemi plotësisht të bindur se ky forum do të japë rezultate konkrete në afatshkurtër dhe afatmesëm”.