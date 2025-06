Katër palestinezë u plagosën, duke përfshirë një në gjendje të rëndë, nga të shtënat izraelite në Jerusalemin Lindor të pushtuar të mërkurën, sipas mediave izraelite.

Një ushtar izraelit jashtë detyrës hapi zjarr ndaj palestinezëve pas një përleshje verbale në Portën Al-Asbat në qytetin e vjetër të Jerusalemit, raportoi gazeta Haaretz.

Ushtari pretendoi se ai pengoi një përpjekje për të vjedhur armën e tij, tha e përditshmja.

Policia izraelite tha se incidenti është nën hetim dhe po shqyrton mundësinë që ushtari, së bashku me trupa të tjera jashtë detyrës me të, të jenë përfshirë në një incident dhune përpara të shtënave me armë.

Tensionet kanë qenë të larta në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar që kur Izraeli nisi një ofensivë ushtarake vdekjeprurëse kundër Rripit të Gazës, e cila ka vrarë më shumë se 37.200 njerëz pas një sulmi nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor të vitit të kaluar.

Të paktën 543 palestinezë janë vrarë dhe rreth 5.200 të tjerë janë plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas shifrave të ministrisë së shëndetësisë.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila në një vendim të përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.