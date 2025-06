Lufta në Gaza dhe pushtimi izraelit i kalimit Rafah që lidh Gazën me Egjiptin kanë penguar 2.500 palestinezë të kryejnë haxhin mysliman këtë vit, sipas Ministrisë së Vakëfeve në Rripin e Gazës.

Kjo është një "shkelje e qartë e lirisë fetare", tha zëdhënësi i ministrisë, Ikrami Al-Mudallal, i cili foli për Anadolu.

Lufta e ka penguar ministrinë të përfundojë përgatitjet e zakonshme të haxhit, duke përfshirë nënshkrimin e kontratave të transportit brenda Egjiptit dhe Arabisë Saudite dhe rezervimin e akomodimeve në Mekë dhe Medinë, shtoi ai.

Al-Mudallal vuri në dukje se "mbyllja e vendkalimit Rafah dhe konflikti i vazhdueshëm kanë ndaluar 2.500 pelegrinët e Gazës, duke përfshirë misionet shoqëruese, të udhëtojnë për të kryer haxhin".

"Ky grup përfaqëson 38% të gjithsej 6.600 pelegrinëve palestinezë," tha ai.

Përpjekjet për të adresuar çështjen

Al-Mudallal tha se ministria është në kontakt me autoritetet përkatëse në Arabinë Saudite dhe Egjipt për të trajtuar atë që ata e përshkruajnë si një "shkelje të hapur" të të drejtave të pelegrinëve palestinezë dhe për të gjetur mënyra që ata të udhëtojnë për Haxh.

Ai siguroi se pelegrinët e prekur këtë vit “nuk do ta humbin të drejtën e tyre për të kryer Haxhin vitin e ardhshëm, me prioritet që u jepet atyre”, veçanërisht pasi shumë prej tyre kanë pritur me vite radhën e tyre dhe 70% janë të moshuar ose të sëmurë.

Gjest mbretëror

Këtë vit, gjesti mbretëror i mbretit saudit Salman bin Abdulaziz për të pritur 500 pelegrinët nga familjet e të vrarëve dhe të plagosurve në Gaza u nda për familjet jashtë Rripit të Gazës, sipas Al-Mudallal.

“Ky gjest u lejoi atyre që kishin lënë Gazën të kryenin haxhin, duke ruajtur të drejtën e Gazës për gjestin mbretëror,” tha ai.

Më 6 qershor, monarku saudit urdhëroi pritjen e jashtëzakonshme të 1.000 pelegrinëve nga familjet e të vrarëve dhe të plagosurve të Gazës, si pjesë e programit të mysafirëve të haxhit dhe umres të Ministrisë Saudite të Çështjeve Islame.

Këta haxhinj u zgjodhën nga ata që ishin larguar nga Gaza ose për shkak të luftës ose për trajtim mjekësor.

Dënim dhe mundësi e humbur

Në mars 2023, Ministria e Vakëfeve në Rripin e Gazës zhvilloi një short për të zgjedhur pelegrinët për 2023 dhe 2024 për shkak të vendeve të kufizuara dhe bllokadës së vazhdueshme izraelite, duke u dhënë përparësi të moshuarve dhe të sëmurëve.

Ministria dënoi situatën në fund të majit, duke thënë se agresioni i vazhdueshëm izraelit, pushtimi i vendkalimit Rafah dhe mbyllja e tij që nga 7 maji kishte penguar përfundimin e sezonit të haxhit të këtij viti për pelegrinët e Gazës. Ai e quajti këtë "një shkelje të qartë të lirisë fetare dhe të së drejtës ndërkombëtare humanitare".

Ministria i kërkoi Egjiptit dhe Arabisë Saudite që t'u bëjnë presion të gjitha palëve, kryesisht okupimit izraelit, për t'u mundësuar banorëve të Gazës që të kryejnë Haxhin këtë vit, duke theksuar ndikimin e rëndësishëm emocional dhe financiar tek pelegrinët e prekur.

Izraeli është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga një sulm i 7 tetorit 2023 nga grupi palestinez Hamas, pavarësisht nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm.

Më shumë se 37.200 palestinezë janë vrarë që atëherë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe mbi 84.900 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Tetë muaj pas luftës izraelite, pjesë të mëdha të Gazës ishin në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës e urdhëroi atë të ndalonte menjëherë operacionin e tij ushtarak në Rafah, ku mbi një milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.