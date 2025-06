Me ndeshjen mes Gjermanisë dhe Skocisë (21:00) sonte në Mynih, nis Kampionati Evropian i Futbollit, i 17-ti me radhë.

24 ekipe kombëtare marrin pjesë në turne për të tretën herë në histori. Skuadrat që fituan dy vendet e para në grupe, si dhe katër më të mirat nga gjashtë përzgjedhjet e vendeve të treta do të vendosen në fazën e 1/8 së finales.

I vetmi debutues zyrtar është Gjeorgjia, ndërsa Italia mbron titullin. Azurët triumfuan në Kampionatin Evropian 2021 në Angli, i cili u shty për një vit për shkak të pandemisë, edhe ndaj nikoqirit, me penallti.

Kombëtarja gjermane e drejtuar nga Franz Beckenbuer fitoi kurorën e botës në vitin 1974 në shtëpi në finalen e Mynihut, por më pas në Euro 1988 dhe WC 2006 nuk arritën të arrinin në fund, megjithëse ishin organizatorë të shkëlqyer.

Nga të gjitha 16 kampionatet evropiane të luajtura deri më tani, vendasit fituan vetëm tri herë, si dhe herën e fundit kjo u bë nga Franca në vitin 1984.

Përveç Francës në vitin 1984, nikoqirë ishin Spanja në vitin 1964 dhe Italia në vitin 1968, ndërsa në të 13 turnetë e tjera, nikoqiri “bie” rrugës për në finale, ose në finale.

Shembujt më të freskët janë ata të fundit, sepse Anglia si bashkënikoqire humbi në finalen në Wembley kundër Italisë tri vjet më parë, si dhe Franca gjithashtu pati një moment të keq në shtëpi në finalen me Portugalinë në 2016. Mbetet në mend edhe finalja e luajtur në Portugali, ku skuadra nikoqire me të njëjtin emër humbi në finale nga Greqia në vitin 2004.

Shikuesit në stadiume si dhe ata që do të ndjekin në televizion do të kenë mundësinë të njihen me risinë në sistemin VAR. Në stadiumet e Gjermanisë për herë të parë gjyqtarët do të shpjegojnë vendimin që kanë marrë pasi kanë parë situatën e VAR-it.

Në fazën e parë të turneut do të luhen dy ndeshje gjatë ditëve të javës në orën 18 dhe 21, ndërsa në fundjavë një ndeshje tjetër në orën 15:00.

Ndeshjet vendimtare në secilin grup do të luhen në të njëjtën orë, pra në orën 21:00.

Përveç Mynihut dhe Gelsenkirchenit, ndeshjet do të luhen edhe në tetë qytete të tjera, ndërsa finalja është më 14 korrik në Berlin.

Nikoqirë janë edhe Dortmundi, Frankfurt, Shtutgarti, Hamburgu, Dyseldorfi, Këlni dhe Leipzigu.

Përbërja e grupeve:

Grupi A: Gjermania, Skocia, Hungaria, Zvicra.

Grupi B: Spanja, Kroacia, Italia, Shqipëria.

Grupi C: Anglia, Serbia, Danimarka, Sllovenia.

Grupi D: Franca, Polonia, Holanda, Austria.

Grupi E: Belgjika, Sllovakia, Rumania, Ukraina.

Grupi F: Portugalia, Türkiye, Çekia, Gjeorgjia.