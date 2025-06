Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, deklaroi se ka pasur konsultime mes anëtarëve të Aleancës për heqjen e armëve bërthamore nga magazinimi, vendosjen dhe gatishmërinë e tyre, duke thënë se transparenca në këtë rast është pengesë.

Sipas tij, Aleanca duhet të tregojë arsenalin e saj bërthamor për t'u dërguar një mesazh të drejtpërdrejtë kundërshtarëve të saj.

"Unë nuk do të hyj në detajet operacionale se sa koka bërthamore duhet të jenë funksionale, por ne duhet të konsultohemi për këto çështje. Kjo është pikërisht ajo që po bëjmë", tha Stoltenberg.

Ai vuri në dukje se transparenca për armët bërthamore duhet të jetë një nga themelet e strategjisë bërthamore të NATO-s në përgatitjen e Aleancës, siç tha ai, për një botë më të rrezikshme.

"Transparenca ndihmon për të përcjellë një mesazh të drejtpërdrejtë se ne jemi, sigurisht, një aleancë bërthamore. Qëllimi i NATO-s është, natyrisht, një botë pa armë bërthamore, por për sa kohë që ka armë bërthamore, ne do të mbetemi një aleancë bërthamore, sepse një botë në të cilën Rusia, Kina dhe Koreja e Veriut kanë armë bërthamore dhe mospasja e NATO-s një të tillë është një botë më e rrezikshme”, tha Stoltenberg.

Sipas tij, Kina në veçanti po investon në armë moderne, përfshirë arsenalin e saj bërthamor, i cili sipas tij do të rritet në 1.000 koka luftarake deri në vitin 2030.

“Dhe kjo do të thotë se në një të ardhme jo shumë të largët, NATO-ja mund të përballet me diçka që nuk është përballur kurrë më parë, domethënë dy kundërshtarë të mundshëm me armë bërthamore - Kina dhe Rusia", tha Stoltenberg.