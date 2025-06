Platforma e automjeteve ushtarake 8X8 e Türkiyes, e cila u zhvillua në industrinë turke të mbrojtjes dhe përbën një zgjidhje të besueshme për sistemet e lëvizshme të armëve të rënda, bëri debutimin e saj jashtë vendit.

BMC-ja, një nga prodhuesit kryesorë të automjeteve komerciale dhe ushtarake të Türkiyes, po shfaq automjetet e saj ushtarake në Paris në Eurosatory 2024, ekspozita më e madhe në Evropë dhe lider në botë e industrisë së mbrojtjes që mbahet çdo dy vjet. Eurosatory 2024 zhvillohet nga 17-21 qershor.

BMC, e cila zuri vendin e saj në ekspozitë si kampioni i eksportit të automjeteve tokësore të industrisë turke të mbrojtjes, prezantoi KIRPI II, një version i përmirësuar i mjetit të mbrojtur nga minat KIRPI të pajisur me pezullim të pavarur dhe teknologjinë më të fundit; ALTUG 8x8, i cili ofron aftësi për shumë detyra në një platformë të vetme me konceptin e tij modular të tavanit, AMAZON 4X4 me dizajnin e rinovuar dhe manovrueshmërinë e lartë, dhe automjetet ushtarake 8X8 që dallohen me motorët e tyre të fuqishëm dhe fuqinë e lartë tërheqëse.

BMC POWER, e cila zhvillon grupet e fuqisë brenda BMC-së, zuri vendin e saj në panair me motorin 400 kuaj fuqi të quajtur TUNA të zhvilluar nga inxhinierët turq, motorin detar LEVEND me 600 kuaj fuqi, i projektuar për automjetet detare dhe UTKU me 1000 kuaj fuqi.

Platforma e automjeteve ushtarake 8X8 e zhvilluar nga BMC-ja dhe e përdorur në sistemin e obusit ARPAN-155 u shfaq jashtë vendit për herë të parë në Eurosatory.

Platforma, e cila ka një kabinë me mbrojtje të lartë balistike dhe kabinete municioni, arrin një performancë të lartë tërheqëse dhe një shpejtësi prej 80 kilometrash në orë me një motor 675 kuaj-fuqi.

Ka shtylla të pasme dhe këmbët e përparme të kontrolluara në mënyrë hidraulike dhe lejon ngarkimin manual ose automatik.

Duke ofruar një lëvizshmëri armësh 1.228 milimetra lart dhe 302 milimetra, platforma e automjetit mund të funksionojë në një pjerrësi vertikale 60% dhe 30% anësore me sistemin e saj të tërheqjes 8X8.

Me këto aftësi lëvizshmërie, platforma, e cila ka kapacitetin për të mbajtur 24 fishekë, ofron mundësinë e përgatitjes për gjuajtje ose ndryshimin e pozicioneve në dy minuta.

Duke reflektuar aftësitë e saj të projektimit dhe zhvillimit në strukturën modulare të platformës së automjeteve ushtarake 8X8, BMC-ja do të jetë në gjendje të prodhojë automjetet e nevojshme për sistemet e armëve dhe raketave të zhvilluara së fundmi brenda industrisë turke të mbrojtjes.

Ndërkohë, Roketsan, një tjetër nga prodhuesit kryesorë të armëve të Türkiyes, po ekspozon gjithashtu produktet e saj më të avancuara në ekspozitë.

Në stendën e saj në Eurosatory 2024, Roketsan shfaqi MAM-C, MAM-L IIR dhe MAM-T IIR nga familja Smart Micro Munition; Kompleti udhëzues TEBER dhe Kompleti udhëzues LACIN nga sistemet e drejtuara me saktësi; arma kundërtank me rreze të shkurtër KARAOK, arma kundërtank me rreze të mesme OMTAS dhe raketë kundërtanke me rreze të gjatë veprimi UMTAS-GM nga sistemet kundërtanke; Sistemi raketor i mbrojtjes ajrore SUNGUR, raketa e mbrojtjes ajrore me lartësi të mesme HISAR-O, raketa TRLG-122 dhe TRLG-230 dhe raketa CAKIR.

'Produktet turke vazhdojnë të hyjnë në inventarët e shumë vendeve'

Murat Ikinci, menaxher i përgjithshëm i Roketsan, tha se ata po konkurrojnë me kompanitë kryesore në botë me shifra në rritje të eksporteve. Ikinci theksoi se synojnë të mbajnë takime të rëndësishme gjatë ekspozitës.

Duke tërhequr vëmendjen për pozitën në rritje të Türkiyes në industrinë e mbrojtjes, Ikinci shtoi: "Produktet tona më të avancuara, të cilat i kemi zhvilluar në përputhje me standardet e NATO-s, vazhdojnë të hyjnë në inventarët e shumë vendeve.”

“Eurosatory 2024 na ofron mundësinë për të promovuar më shumë produktet tona, veçanërisht në vendet evropiane. Në këtë kuptim, besojmë se do të kthehemi me bashkëpunime të reja nga ekspozita ku marrin pjesë vendimmarrës nga shumë gjeografi të botës, veçanërisht nga vendet evropiane.", tha Ikinci.