Türkiye do të luajë ndeshjen e parë kundër Gjeorgjisë në Kampionatin Evropian të Futbollit.

Duke garuar në Grupin F, kombëtarja turke, e njohur si yjet e gjysmëhënës, synon të nisë turneun me fitore dhe të sigurojë tri pikë. Kjo ndeshje do të shënojë paraqitjen e parë të Gjeorgjisë në Kampionatin Evropian.

Përpara ndeshjes vendimtare, vëmendja është përqendruar te përzgjedhja e skuadrës së Vincenzo Montellas, me të gjithë sytë te lojtarët yje të Türkiyes si Arda Guler, Kenan Yildiz dhe Semih Kilicsoy.

Ndeshja Türkiye-Gjeorgji do të drejtohet nga treshja e gjyqtarëve argjentinas, me Facundo Tello që do të shërbejë si gjyqtar i ndeshjes dhe Gabriel Chade dhe Ezequiel Brailovsky si ndihmës.

Ndeshja Türkiye-Gjeorgji do të zhvillohet në stadiumin BVB Dortmund të Gjermanisë.

Pas ndeshjes së Gjeorgjisë, Türkiye do të përballet kundër Portugalisë dhe Republikës Çeke. Nëse Türkiye përfundon në dy vendet e para të grupit të saj, ata do të kalojnë në raundin e 16-të.

Ndeshja e 6-të kundër Gjeorgjisë

Kombëtarja turke do të përballet me Gjeorgjinë për të gjashtën herë në historinë e saj.

Në pesë përballjet e mëparshme, dy prej të cilave ishin zyrtare dhe tri miqësore, Türkiye siguroi tri fitore, një barazim dhe një humbje.

The Crescent-Stars kanë shënuar 12 gola kundër Gjeorgjisë në përgjithësi dhe kanë pranuar pesë. Dy skuadrat u takuan për herë të fundit më 24 maj 2012, në Salzburg dhe do të përballen sërish pas 12 vitesh.

Formacionet e mundshme

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Abdulkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Kerem, Baris Alper.

Gjeorgjia: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze.