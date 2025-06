Tuneli i Llogorasë, një ndër veprat më të mëdha publike në Shqipëri, afërsisht 20 km në jug të Vlorës, me vlerë investimi 142 milionë euro dhe me impakt të drejtpërdrejtë në gjithë ekonominë e vendit, po jetësohet me ritme të shpejta.

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale pamje nga punimet në kantierin e tunelit që pritet të inaugurohet më 5 korrik 2024.

Tuneli i Llogorasë pritet që të shkurtojë distancën nga Dukati në Palasë nga 30 minuta në vetëm 7 minuta dhe do të ketë një gjatësi prej afro 6 kilometrash.

Tuneli kryesor është i veshur me beton dhe i pajisur me sistemet komplekse të drenazhimit, ventilimit, mbrojtjes kundër zjarrit dhe tymrave, ndriçimit, thirrjeve të emergjencës dhe sinjalistikës.

Gjithashtu, tuneli është i pajisur në secilën anë me trotuare 1,17 metra të gjerë. Tuneli kryesor është 7,70 metra i gjerë dhe 4,70 metra i lartë, i pajisur me sistem ajrimi, si dhe me një sistem të kullimit të urave nëntokësore dhe atyre sipërfaqësore.

Ndërsa tuneli ndihmës lidhet me tunelin qendror me 11 dalje, 5 prej të cilave janë dalje për automjete, ndërkohë 6 të tjerat janë për qasjen e këmbësoreve.

Lartësia e tunelit kryesor është 4,7 m ndërkohë që gjerësia e gjithë rrugës 7,7 m. Ndërkaq, 1,7 m janë të vendosura si trotuar për të gjitha rastet e emergjencës, siç parashikohet në kodin e sigurisë.