Forcat turke të sigurisë “neutralizuan” katër terroristë të PKK-së në pjesën juglindore të vendit, tha të premten ministri i brendshëm.

“Në zonën rurale të rrethit Beytussebap në provincën Sirnak, gjatë operacionit BOZDOGAN-44, u neutralizuan gjithsej katër terroristë, duke përfshirë një të kërkuar në kategorinë portokalli dhe dy të kërkuar në kategorinë gri,” njoftoi Ali Yerlikaya në X.

Duke shprehur vendosmërinë e Ankarasë në luftën kundër terrorizmit, Yerlikaya shtoi: "Ne do t'i çrrënjosim dhe do t'i dëbojmë këta tradhtarë nga atdheu ynë i shenjtë. Ne do t'ua presim frymën terroristëve një nga një.

Autoritetet turke përdorin termin "neutralizoj" për të nënkuptuar se terroristët në fjalë u dorëzuan, u vranë ose u kapën.

Lista e koduar me ngjyra e Ministrisë së Brendshme është e ndarë në pesë kategori, ku më e kërkuara është e kuqja, e ndjekur nga bluja, jeshile, portokallia dhe grija.