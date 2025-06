Izraeli po përgatitet të ndryshojë situatën në kufirin me Libanin, por shpreson se kjo nuk do të jetë e nevojshme, tha të dielën kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, duke folur për përleshjet e ushtrisë me grupin libanez Hezbollah.

Duke folur për Channel 14 të Izraelit për mundësinë e një lufte gjithëpërfshirëse me Hezbollahun, Netanyahu tha nëse është e nevojshme:

“Edhe ne do të përballemi me këtë sfidë. Ne mund të luftojmë në disa fronte. Ne jemi gati për këtë.”

Lidhur me luftën në Rripin e Gazës, ai tha se faza e luftimeve intensive po përfundon, por se lufta nuk do të përfundojë për sa kohë që Hamasi kontrollon enklavën.

Netanyahu tha se Tel Avivi dëshiron të krijojë "klane lokale" për të sunduar Rripin e Gazës.

Ai shtoi se rivendosja e vendbanimeve izraelite në Gaza "nuk është realiste" dhe nuk do t'i shërbente qëllimeve të luftës.

Në shkelje të një rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, Izraeli është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Rripin e Gazës, nisur pas një sulmi nga grupi i rezistencës palestineze Hamas më 7 tetor të vitit të kaluar.

Më shumë se 37,500 palestinezë janë vrarë që atëherë në Rripin e Gazës, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe rreth 86,000 janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Izraeli është akuzuar për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës urdhëroi autoritetet izraelite të ndalonin menjëherë operacionin e tyre ushtarak në qytetin jugor të Rafahut.