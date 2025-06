Zëvendëspresidenti turk Cevdet Yilmaz u takua të hënën me presidentin algjerian Abdelmadjid Tebboune në kuadër të vizitës së tij dyditore në Algjeri.

"Gjatë takimit tonë me zotin Tebboune, diskutuam bashkëpunimin tonë ekzistues me Algjerinë, veçanërisht në fushën e energjisë, dhe mundësitë tona të mundshme të bashkëpunimit në të ardhmen," tha Yilmaz në X në lidhje me takimin në Mouradia Palace në kryeqytetin Algjer.

Udhëheqësit u fokusuan gjithashtu në rritjen e marrëdhënieve tregtare dhe lehtësimin e tregtisë, për të arritur objektivin e vendosur më parë prej 10 miliardë dollarësh në vëllim tregtar.

Yilmaz gjithashtu shprehu vlerësimin e Türkiyes për qëndrimin e Algjerisë kundër krimeve të kryera nga Izraeli në Palestinë. "Ne do të ruajmë solidaritetin tonë me Algjerinë në Palestinë në çdo platformë, si dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë vëllezërve dhe motrave tona palestineze," tha Yilmaz.

Ahmed Attaf, ministri algjerian i punëve të jashtme dhe komunitetit kombëtar jashtë vendit, drejtori i zyrës së presidentit të republikës Boualem Boualem dhe Taieb Zitouni, ministri i tregtisë dhe promovimit të eksporteve ishin gjithashtu të pranishëm në takim, sipas presidencës algjeriane.

Yilmaz mbërriti në Algjeri të dielën për t'u takuar me lidershipin e lartë të vendit si dhe komunitetin e biznesit në vendin e Afrikës së Veriut.